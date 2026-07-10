Плетеното сирене покори света. Тайната рецепта

В сърцето на планинския район около Шипово, Босна и Херцеговина, се крие деликатес, който малко хора извън региона познават, но това може скоро да се промени.

Янското плетено сирене, приготвяно изцяло на ръка по рецепта, предавана през поколенията, вече е обект на официална процедура за защита на географския произход. Целта - да се превърне от местна тайна в признат международен символ на страната.

Занаят, изискващ майсторство и търпение

Числата сами говорят за наситеността на този продукт - за производството на само един килограм сирене са необходими между 11 и 12 литра прясно краве мляко.

Процесът започва с естествена ферментация на млякото. След отделянето на суроватката, млечната маса преминава през внимателна термична обработка, докато стане достатъчно еластична. Тогава идва най-характерната стъпка, ръчното разтягане и сплитане на нишките, което придава на сиренето неговата уникална, плетена форма, напомняща моцарела, но с абсолютно собствен характер на вкуса.

Тайната се крие в природата

Малки семейни стопанства в село Стройице пазят тази традиция жива, използвайки единствено натурални методи, далеч от индустриалното производство. Река Ян осигурява чистотата, необходима за занаята, а кравите в региона се хранят основно с естествена паша, планинско сено и малко сол.

Според местните производители, именно това е тайната на автентичния аромат - вкусът на сиренето дори леко се променя през различните сезони, следвайки промените в билките и тревите по пасищата.

Какво означава официалната защита

Признаването на географския произход ще гарантира автентичността на продукта и ще защити малките семейни мандри от имитации на пазара. Властите вярват, че това ще увеличи икономическия потенциал на целия регион, давайки на производителите много по-добра видимост на международния пазар - и увереност на потребителите, че купуват оригинален продукт с доказана история.

Вековното наследство на Босна и Херцеговина продължава да живее чрез всяка ръчно сплетена нишка сирене от бреговете на река Ян - тихо доказателство, че някои традиции заслужават да бъдат защитени, преди светът дори да е разбрал колко ценни са те.

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