Класика: Картофена яхния по селски

Има ястия, които не се нуждаят от специални продукти, за да бъдат незабравими. Тази ароматна картофена яхния е истинска класика от българската кухня – семпла, вкусна и носеща домашен уют, който всички помним от детството.

Продукти:

1 глава лук, 3 скилидки чесън, 4-5 картофа (вече има и пресни картофи), 1 морков, 1 прясна чушка, 100 мл пасирани домати, сол на вкус, червен пипер, щипка захар, магданоз, олио(зехтин), вода

Приготвяне:

В тенджера загрейте малко олио и задушете ситно нарязаните лук и чесън до омекване. Добавете картофите, нарязани на едри кубчета, моркова и чушката, също нарязани на кубчета.

Овкусете със сол и червен пипер, след което налейте вода, колкото да покрие зеленчуците. Оставете яхнията да къкри на слаб огън около 10 минути.

Добавете доматения сок и щипка захар, разбъркайте и гответе още около 5 минути, докато зеленчуците омекнат напълно.

Свалете от котлона и поръсете обилно с пресен, ситно нарязан магданоз и малко натрошено сиренеце за разкош. Поднесете с препечена филийка или домашен хляб.

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