Студената супа е била любима на световния ни тенор

Въпреки че днес го смятаме за емблема на българската национална кухня, тараторът изминава дълъг исторически път през вековете. Думата „таратор“ има персийски произход и първоначално е означавала гъст сос, приготвен от счукани орехи, чесън и оцет, който се е сервирал като добавка към месни и рибни ястия в Близкия изток. По време на Османската империя тази кулинарна идея се разпространява по целия Балкански полуостров, където местните народи започват да я адаптират.

Любопитното е, че до средата на XX век в България тараторът се е правел без кисело мляко. Вместо това се е използвала студена вода, подкиселена с оцет, сок от дива ябълка или сок от кисели краставички. Модерният облик на супата с разбито кисело мляко се налага масово едва през 50-те и 60-те години на миналия век. Благодарение на държавното обединение „Балкантурист“, рецептата е стандартизирана и започва да се рекламира масово пред чуждестранните туристи като уникален български специалитет.

Тараторът е бил голямата кулинарна слабост на великия оперни певец Борис Христов – един от най-знаменитите български тенори на XX век.

Въпреки че прекарва по-голямата част от живота си в чужбина и пее по най-луксозните световни сцени, Борис Христов остава дълбоко свързан с българските традиции. Негови съвременници разказват, че в имението си в Рим той изключително много е обичал да посреща чуждестранни гости с традиционни български гозби. Измежду всички тях, певецът е обожавал именно таратора. Той често е споделял, че нито един изискан европейски деликатес не може да се сравни с освежаващия вкус на студената българска супа с чесън, орехи и копър през летните месеци.

Лесна рецепта за 5 минути

Тази рецепта не изисква никаква топлинна обработка и се приготвя изключително бързо.

Продукти:

Кисело мляко – 1 кофичка (400 г)

Краставица – 1 брой (средно голяма)

Чесън – 2-3 скилидки

Орехи – 30 г (нарязани на ситно)

Пресен копър – половин връзка

Олио или зехтин – 2 супени лъжици

Студена вода – 1-2 чаени чаши

Сол – на вкус

Начин на приготвяне:

Рязане: Обелете краставицата и я нарежете на ситни кубчета (ако бързате, можете да я настържете на едро ренде). Основа: В по-дълбока купа изсипете киселото мляко и го разбийте енергично с вилица или бъркалка, докато изчезнат бучките и стане напълно гладко. Овкусяване: Добавете към разбитото мляко нарязаната краставица, пасираните скилидки чесън, ситно нарязания пресен копър, олиото (или зехтина) и сол на вкус. Разбъркайте добре основата. Разреждане: Налейте студената вода и разбъркайте отново. Количеството вода зависи от това дали предпочитате таратора по-гъст или по-рядък. Финал: Поръсете готовата супа със ситно счуканите орехи. По желание оставете в хладилника за 15-20 минути преди сервиране, за да се смесят ароматите.

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