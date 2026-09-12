Студената супа е била любима на световния ни оперен бас
До средата на XX век в България тараторът се е правел без кисело мляко
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До средата на XX век в България тараторът се е правел без кисело мляко
Великият бас обичал най-много ролята на Борис Годунов
Певецът умира в Рим, но е погребан в България
Талантливата художничка се вдъхновява от фотоси на великия бас
Специализантите на Академия “Борис Христов” по стъпките на Маестрото
Големият поет съставя антология с лириката на литературния патриарх
Жаклина Симова с Таня Жечева и Петър Петров Фото Мари КЪНАЛЯН
Пловдивската къща на художника превзета от храсти и котки Често се казва, че Пловдив е най-старият жив град на света. Безспорен факт - тук знаците от...
Петима автори получиха престижната награда "Перото" за принос в българската литература през 2015 година. Призът се връчи за първа година от Национални...
Посланикът ни в Словашката република Маргарита Ганева и българският културен център в Братислава посрещнаха много гости преди дни. Поводът бе културн...
Галаконцертът в Париж за 100 години от рождението на великия Борис Христов беше под патронажа на Ирина Бокова
София. 100-годишнината от рождението на световноизвестния български бас Борис Христов бе чествана в Париж с гала концерт, организиран от Постоянното п...
Стара Загора. Старозагорската опера е поканена да изнесе гала-концерт в залата на ЮНЕСКО в Париж за 100-годишния юбилей на големия български певец Бор...
София. "Борис Христов е име, с което всеки българин трябва да се гордее", заяви председателят на Народното събрание Михаил Миков. Той откри в парламен...
Пловдив. На 18 май в Дом на културата "Борис Христов" в Пловдив над 100 певчески гласа ще пеят в памет на Борис Христов в чест на 100 години от рожде...
Стара Загора. Паметна плоча с името на световния бас №1 Борис Христов вече ще посреща зрителите и гостите на Старозагорската опера. Паметния знак, к...
Стара Загора. С Дни на Борис Христов ще отбележат старозагорци вековния юбилей на големия български певец, коронован приживе като бас № 1 на планетата...
Архивите на музикалното общество, което носи името на певеца, пазят над 300 часа записи - аудио и видео, с негови изпълнения Стара Загора. С Дни на Б...
С 3 млн. лв. преустройват "Българския Лувър"
Сопраното Мариана Цветкова се изявява в Мюнхенската държавна опера, Дойче опер в Берлин, в Токио и Рио де Жанейро