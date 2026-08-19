скариди саганаки с козе сирене Маджаров

Има рецепти, които впечатляват със сложност. И има такива, които доказват, че няколко качествени продукта могат да създадат вкус, който се помни дълго. Скаридите саганаки са точно от вторите – емблематично гръцко ястие, в което сладостта на морските дарове среща богатия вкус на доматения сос, свежестта на лимона и аромата на риган.

Но има една малка промяна, която превръща тази класика в нещо още по-специално.

Вместо традиционното гръцко сирене, Шеф Никола избира ЗНП козе сирене „Димитър Маджаров“. То се разтапя леко, запазва характера си и добавя приятна кремообразност, без да доминира над останалите вкусове. Открийте как ЗНП козето сирене „Димитър Маджаров“ добавя характер на една от най-обичаните средиземноморски рецепти и превръща всяка вечеря в празник.

Необходими продукти

300 г скариди

150 г ЗНП козе сирене „Димитър Маджаров“

300 г домати от консерва

3 скилидки чесън

20 г каперси

сокът от 1/4 лимон

2 с.л. доматено пюре

1/2 ч.л. риган

1/2 ч.л. лют пипер

1/2 ч.л. пушен червен пипер

30 мл узо

пресен магданоз

Начин на приготвяне

Загрейте фурната на 230°C с вентилатор.

В съд за печене смесете доматите от консерва, доматеното пюре, ситно нарязания чесън, каперсите, ригана, лютия и пушения пипер. Добавете узото и лимоновия сок и разбъркайте добре.

Подредете почистените скариди върху соса. Натрошете на едри парчета козето сирене и го разпределете равномерно.

Печете 15–18 минути, докато сосът леко се сгъсти, а сиренето получи апетитен златист загар.

Преди сервиране поръсете с едро нарязан магданоз и поднесете с резени лимон и препечен хляб, който да попие ароматния сос до последната капка.

Защо да изберете ЗНП козе сирене „Димитър Маджаров“?

Доброто ястие започва с добрите продукти. Козето сирене на „Димитър Маджаров“ е произведено по стандарта ЗНП (Защитено наименование за произход) – гаранция, че всяка стъпка от производството следва строги изисквания.

Това означава, че сиренето е направено от 100% българско сурово козе мляко, с произведена в България закваска, а животните се хранят с фуражи от култури, отглеждани у нас. ЗНП стандартът поставя високи критерии към производителите и дава увереност на потребителите, че избират автентичен български продукт с доказан произход и качество.

Понякога най-добрият начин да внесете средиземноморско настроение у дома не е самолетният билет, а една тава, извадена току-що от фурната. А когато към класическата рецепта добавите качествено българско ЗНП козе сирене, резултатът е вкус, който съчетава две кулинарни традиции по най-естествения начин.