Пухкав шоколадов кекс с глазура-топи се в устата

Ароматен шоколадов кекс с нежна текстура и богата глазура е от онези десерти, които вървят еднакво добре със следобедното кафе и на празничната трапеза. Рецептата е лесна, а продуктите са достъпни и вероятно вече се намират в кухнята ви, дава указания от Bulgaria ON AIR.
Необходими продукти
За кекса:
3 яйца
180 г захар
100 мл олио
200 мл прясно мляко
220 г брашно
40 г какао
1 пакетче бакпулвер
1 пакетче ванилия
щипка сол
За шоколадовата глазура:
100 г черен или млечен шоколад
80 мл течна сметана
20 г масло
Начин на приготвяне
Разбийте яйцата със захарта, докато получите светла и пухкава смес. Добавете олиото и прясното мляко и разбъркайте до пълното им смесване.
В отделна купа съберете сухите съставки – брашното, какаото, бакпулвера, ванилията и щипката сол.
Прибавяйте постепенно сухата смес към течната, като разбърквате внимателно до получаването на гладко тесто без бучки. Не прекалявайте с разбиването – така кексът ще запази своята въздушна и пухкава текстура.
Изсипете тестото в предварително намаслена и леко набрашнена форма.
Печете в загрята на 180°C фурна за около 35–40 минути. Проверете дали кексът е готов с дървена клечка – ако след изваждането ѝ остане суха, можете да го извадите от фурната.
Оставете кекса около 10 минути във формата, след което внимателно го извадете и изчакайте да се охлади напълно.
Финалът е шоколадов
Загрейте течната сметана, без да я оставяте да заври. Добавете начупения шоколад и маслото и разбърквайте, докато получите гладка, блестяща глазура.
Оставете я няколко минути да се сгъсти леко, след което я разпределете върху напълно охладения кекс.