Пухкав шоколадов кекс с глазура-топи се в устата

Ароматен шоколадов кекс с нежна текстура и богата глазура е от онези десерти, които вървят еднакво добре със следобедното кафе и на празничната трапеза. Рецептата е лесна, а продуктите са достъпни и вероятно вече се намират в кухнята ви, дава указания от Bulgaria ON AIR.

Необходими продукти

За кекса:

3 яйца

180 г захар

100 мл олио

200 мл прясно мляко

220 г брашно

40 г какао

1 пакетче бакпулвер

1 пакетче ванилия

щипка сол

За шоколадовата глазура:

100 г черен или млечен шоколад

80 мл течна сметана

20 г масло

Начин на приготвяне

Разбийте яйцата със захарта, докато получите светла и пухкава смес. Добавете олиото и прясното мляко и разбъркайте до пълното им смесване.

В отделна купа съберете сухите съставки – брашното, какаото, бакпулвера, ванилията и щипката сол.

Прибавяйте постепенно сухата смес към течната, като разбърквате внимателно до получаването на гладко тесто без бучки. Не прекалявайте с разбиването – така кексът ще запази своята въздушна и пухкава текстура.

Изсипете тестото в предварително намаслена и леко набрашнена форма.

Печете в загрята на 180°C фурна за около 35–40 минути. Проверете дали кексът е готов с дървена клечка – ако след изваждането ѝ остане суха, можете да го извадите от фурната.

Оставете кекса около 10 минути във формата, след което внимателно го извадете и изчакайте да се охлади напълно.

Финалът е шоколадов

Загрейте течната сметана, без да я оставяте да заври. Добавете начупения шоколад и маслото и разбърквайте, докато получите гладка, блестяща глазура.

Оставете я няколко минути да се сгъсти леко, след което я разпределете върху напълно охладения кекс.