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Забравете сушито и пастата: Тази кухня е готова да завладее света

От прочутия джолоф до напитка, която има „роднини“ в Мексико и Карибите

Забравете сушито и пастата: Тази кухня е готова да завладее света
26 сеп 26 | 7:55
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Боряна Колчагова Боряна Колчагова

Писателката, кулинарен педагог и куратор Озоз Соко е посветила кариерата си на изследването на културните връзки между храните в Африка и тези в останалата част от света. Работата ѝ вече получава сериозно международно признание.

Книгата ѝ „Chop Chop: Cooking the Food of Nigeria“ печели престижната награда „Emerging Voice in Books“ на фондация „Джеймс Биърд“, златна награда „Nautilus“ и е обявена от „Ню Йорк Таймс“ за една от най-добрите готварски книги на 2025 г.

В нея са събрани рецепти и истории от шестте региона на Нигерия. Родената в страната Соко обяснява, че е искала книгата да „създаде основно разбиране за нигерийската кухня и да покаже на хората всички начини, по които си приличаме, въпреки предполагаемите и реалните различия“.

За нея храната не е само вкус. Не по-малко важни са културният и историческият контекст зад всяко ястие.

От Нигерия до Мексико и Карибите

Соко открива множество нигерийски ястия и напитки, чиито роднини могат да бъдат намерени на хиляди километри.

Такъв пример е зобо – напитка от хибискус, която напомня карибския сорел и мексиканската agua de Jamaica.

Друг е имойо – лека рибена яхния, която има връзка с португалското molho – дума, означаваща сос или заливка и срещаща се в различни кулинарни варианти.

Преди да се отдаде на храната, Соко е била геолог. В интернет е известна като Kitchen Butterfly, а днес изследва историята на нигерийската, западноафриканската и афродиаспорната кухня. Тя документира откритията си във FeastAfrique.com, където събира и представя карти, проследяващи историята и географските връзки между различните кулинарни традиции.

Нигерийската музика, култура и изкуство през последните години получиха огромно международно внимание. Според Соко храната на страната може да бъде следващата, която да направи големия световен пробив.

„Следващото ниво е по-задълбоченото опознаване – нигерийски продукти по рафтовете, в килерите, по телевизията и радиото. Не по начин, който ги превръща в стока без контекст, а така, че внимателно да бъде споделено тяхното богатство и красота“, казва тя.

Соко подбира няколко ястия, които най-добре показват как нигерийската кулинарна история се преплита с тази на останалия свят.

Имойо

Имойо е рибена яхния, родствена на бразилското molho, макар имената им да се изписват различно.

И в двете страни съществуват различни версии, в които се използват домати, лук, чушки и разнообразни подправки.

Еведу

Еведу е нигерийска супа, приготвена от листата на юта. Същото растение се използва в кухните на Северна Африка и някои райони на Югоизточна Азия.

Ewedu<strong> </strong>is a soup made from from jute leaves, greens grown across West Africa, Southeast Asia and the Middle East. Though quick to prepare on its own, taking less than 15 minutes, it is incorporated into a far more complex Yoruba dish <strong>abula</strong> (pictured), which sees the soup dovetail with obe ata (a spicy red stew), gbegiri (a blended bean soup) and amala (a solid made-from-yam flour).

Еведу е част от традиционното ястие на народа йоруба, наречено абула. То съчетава еведу, obe ata – пикантна червена яхния, и gbegiri – гъста супа от пасиран боб.

Всичко това се консумира с амала – плътна храна, приготвяна от брашно от ямс. Според Соко абула е сред ястията, които всеки любител на кулинарните приключения трябва да опита.

Small chops – малките хапки на големите празници

Small chops са неизменна част от нигерийските партита и празненства. Представляват комбинация от различни малки хапки, сервирани в една чиния.

Сред тях е puff puff – пържени топчета от тесто, както и пържено пиле и пасирани зрели плантани, които също се пържат.

Подобни плата с разнообразни малки хапки могат да бъдат открити в много страни по света.

Пилешко къри

От Нигерия през Япония и Корея до американския Юг съществуват различни варианти на пилешкото къри.

В основата им е т.нар. къри на прах – смес от подправки с произход от Южна Азия, която с времето е получила множество местни интерпретации.

Джолоф – оризът, за който Западна Африка спори

Оризът джолоф е едно от най-известните ястия на Западна Африка. Представлява богато подправен червен ориз, като почти всяка страна има собствен вариант.

Рецептите са оформени от търговските връзки, колониалното минало, местните вкусове и редица други влияния.

No Nigerian cuisine exploration is truly complete without a taste of <strong>jollof rice,</strong> a red rice staple commanding such popularity across the continent that it has sparked its own <a href="https://www.cnn.com/videos/style/2022/05/13/nomad-carlton-mccoy-ghana-jollof-rice-origseriesfilms.cnn">friendly turf war</a> as to which West African country does it best. Naija chefs will undoubtedly champion their smoky, spicy version as the best – just don’t expect Ghanaians to agree.

Популярността му дори е породила шеговитите „войни за джолоф“ – вечния спор между западноафриканските държави коя приготвя най-вкусната версия.

Нигерия е един от основните участници в това кулинарно съперничество. Соко обаче смята, че зад известното ястие има много повече история, която заслужава внимание.

Суя – вкусът на нигерийската улица

Суя е сред най-популярните улични храни в Нигерия. Това са шишчета с месо, изпечени на открит огън и подправени с ароматната смес яджи.

<strong>Suya</strong> is the northernly Hausa people’s take on smoke-grilled skewered and spiced meat and is a favorite nationwide Also <a href="https://www.kitchenbutterfly.com/the-arewa-kitchen-specialty-meats-or-suya-plus/" target="_blank">known as Tsire</a>, a range of meats – from chicken and beef to ram – are coated in yaji, a smoky blend made with peanuts, chili peppers and other local spices before being cooked over an open flame.

Тя се приготвя с фъстъци, сушени люти чушки, ароматни подправки и местни съставки.

Суя може да бъде приготвена с телешко, пилешко или овнешко месо. Подобни месни шишчета са емблематична улична храна в множество държави по света.

„Чапман“ – коктейлът на Нигерия

Една от най-популярните безалкохолни напитки в страната е „Чапман“. Според разпространената история коктейлът е създаден от нигерийски хотелиер.

Приготвя се с битер „Ангостура“, портокалова газирана напитка, газирана напитка с лимон и лайм и сироп от гренадин. Обикновено се украсява с краставица или резени портокал и лимон.

Съставките му напомнят други популярни напитки по света като Shirley Temple, Roy Rogers и австралийския коктейл с лимон, лайм и битер.

„Чапман“ се смята за емблематичния безалкохолен коктейл на Нигерия.

Зобо – нигерийският роднина на agua de Jamaica

Зобо се приготвя от цветовете на Hibiscus sabdariffa и има западноафрикански произход.

Напитката има множество роднини по света. В Карибския регион е известна като sorrel, в Мексико като agua de Jamaica, а на други места се среща просто като чай от хибискус.

Refreshing and extremely red, <strong>zobo </strong>is a popular herbal drink made by boiling dried Hibiscus petals with aromatic <a href="https://www.kitchenbutterfly.com/how-to-make-the-bestever-zobo/" target="_blank">spices</a>.

Именно подобни връзки са в основата на работата на Озоз Соко – чрез храната да покаже как рецепти, продукти и вкусове са пътували между континентите и са се превърнали в част от различни култури.

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Боряна Колчагова
Автор Боряна Колчагова

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