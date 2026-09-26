Забравете сушито и пастата: Тази кухня е готова да завладее света

Писателката, кулинарен педагог и куратор Озоз Соко е посветила кариерата си на изследването на културните връзки между храните в Африка и тези в останалата част от света. Работата ѝ вече получава сериозно международно признание.

Книгата ѝ „Chop Chop: Cooking the Food of Nigeria“ печели престижната награда „Emerging Voice in Books“ на фондация „Джеймс Биърд“, златна награда „Nautilus“ и е обявена от „Ню Йорк Таймс“ за една от най-добрите готварски книги на 2025 г.

В нея са събрани рецепти и истории от шестте региона на Нигерия. Родената в страната Соко обяснява, че е искала книгата да „създаде основно разбиране за нигерийската кухня и да покаже на хората всички начини, по които си приличаме, въпреки предполагаемите и реалните различия“.

За нея храната не е само вкус. Не по-малко важни са културният и историческият контекст зад всяко ястие.

От Нигерия до Мексико и Карибите

Соко открива множество нигерийски ястия и напитки, чиито роднини могат да бъдат намерени на хиляди километри.

Такъв пример е зобо – напитка от хибискус, която напомня карибския сорел и мексиканската agua de Jamaica.

Друг е имойо – лека рибена яхния, която има връзка с португалското molho – дума, означаваща сос или заливка и срещаща се в различни кулинарни варианти.

Преди да се отдаде на храната, Соко е била геолог. В интернет е известна като Kitchen Butterfly, а днес изследва историята на нигерийската, западноафриканската и афродиаспорната кухня. Тя документира откритията си във FeastAfrique.com, където събира и представя карти, проследяващи историята и географските връзки между различните кулинарни традиции.

Нигерийската музика, култура и изкуство през последните години получиха огромно международно внимание. Според Соко храната на страната може да бъде следващата, която да направи големия световен пробив.

„Следващото ниво е по-задълбоченото опознаване – нигерийски продукти по рафтовете, в килерите, по телевизията и радиото. Не по начин, който ги превръща в стока без контекст, а така, че внимателно да бъде споделено тяхното богатство и красота“, казва тя.

Соко подбира няколко ястия, които най-добре показват как нигерийската кулинарна история се преплита с тази на останалия свят.

Имойо

Имойо е рибена яхния, родствена на бразилското molho, макар имената им да се изписват различно.

И в двете страни съществуват различни версии, в които се използват домати, лук, чушки и разнообразни подправки.

Еведу

Еведу е нигерийска супа, приготвена от листата на юта. Същото растение се използва в кухните на Северна Африка и някои райони на Югоизточна Азия.

Еведу е част от традиционното ястие на народа йоруба, наречено абула. То съчетава еведу, obe ata – пикантна червена яхния, и gbegiri – гъста супа от пасиран боб.

Всичко това се консумира с амала – плътна храна, приготвяна от брашно от ямс. Според Соко абула е сред ястията, които всеки любител на кулинарните приключения трябва да опита.

Small chops – малките хапки на големите празници

Small chops са неизменна част от нигерийските партита и празненства. Представляват комбинация от различни малки хапки, сервирани в една чиния.

Сред тях е puff puff – пържени топчета от тесто, както и пържено пиле и пасирани зрели плантани, които също се пържат.

Подобни плата с разнообразни малки хапки могат да бъдат открити в много страни по света.

Пилешко къри

От Нигерия през Япония и Корея до американския Юг съществуват различни варианти на пилешкото къри.

В основата им е т.нар. къри на прах – смес от подправки с произход от Южна Азия, която с времето е получила множество местни интерпретации.

Джолоф – оризът, за който Западна Африка спори

Оризът джолоф е едно от най-известните ястия на Западна Африка. Представлява богато подправен червен ориз, като почти всяка страна има собствен вариант.

Рецептите са оформени от търговските връзки, колониалното минало, местните вкусове и редица други влияния.

Популярността му дори е породила шеговитите „войни за джолоф“ – вечния спор между западноафриканските държави коя приготвя най-вкусната версия.

Нигерия е един от основните участници в това кулинарно съперничество. Соко обаче смята, че зад известното ястие има много повече история, която заслужава внимание.

Суя – вкусът на нигерийската улица

Суя е сред най-популярните улични храни в Нигерия. Това са шишчета с месо, изпечени на открит огън и подправени с ароматната смес яджи.

Тя се приготвя с фъстъци, сушени люти чушки, ароматни подправки и местни съставки.

Суя може да бъде приготвена с телешко, пилешко или овнешко месо. Подобни месни шишчета са емблематична улична храна в множество държави по света.

„Чапман“ – коктейлът на Нигерия

Една от най-популярните безалкохолни напитки в страната е „Чапман“. Според разпространената история коктейлът е създаден от нигерийски хотелиер.

Приготвя се с битер „Ангостура“, портокалова газирана напитка, газирана напитка с лимон и лайм и сироп от гренадин. Обикновено се украсява с краставица или резени портокал и лимон.

Съставките му напомнят други популярни напитки по света като Shirley Temple, Roy Rogers и австралийския коктейл с лимон, лайм и битер.

„Чапман“ се смята за емблематичния безалкохолен коктейл на Нигерия.

Зобо – нигерийският роднина на agua de Jamaica

Зобо се приготвя от цветовете на Hibiscus sabdariffa и има западноафрикански произход.

Напитката има множество роднини по света. В Карибския регион е известна като sorrel, в Мексико като agua de Jamaica, а на други места се среща просто като чай от хибискус.

Именно подобни връзки са в основата на работата на Озоз Соко – чрез храната да покаже как рецепти, продукти и вкусове са пътували между континентите и са се превърнали в част от различни култури.