Африканско фу-фу за Свети Валентин
Ястието на робите е деликатес в наши дни "Свети Валентин" е идеалният празник, за да изненадате половинката си с домашна екзотика - африканска кухня...
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Ястието на робите е деликатес в наши дни "Свети Валентин" е идеалният празник, за да изненадате половинката си с домашна екзотика - африканска кухня...