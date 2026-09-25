Мистерия около смъртта на сина на Сидни Крауфорд

Нови разкрития около смъртта на Пресли Гербер. Според медийни публикации 27-годишният е починал на 20 септември в рехабилитационния център Resolutions Living в Санта Моника, Калифорния. Източници на TMZ съобщават, че тялото на модела е намерено в спалнята му близо до леглото. Към момента фентанилът е изключен като възможен фактор в разследването, а официалната причина за смъртта все още не е оповестена.

Запис от спешния телефон 911 разкрива, че на Гербер е била оказана помощ за предполагаемо предозиране след претърпян сърдечен арест. Синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер се е настанил в центъра за лечение през същия уикенд, като при постъпването си е бил под въздействието на вещества. Според TMZ вероятно той е приемал кетамин по рецепта, въпреки че дълго време е имал проблеми с употребата му.

В месеците преди трагедията до Гербер е имало спътник по трезвеност (sober companion), който му е оказвал постоянна подкрепа, малко преди смъртта му обаче негови близки забелязали, че той „не приличал на себе си“. Не е ясно дали придружителят му е бил с него в луксозния комплекс по време на инцидента.

През годините единственият син на Синди Крауфорд неведнъж е говорил открито за борбата си със зависимостта и психичните проблеми - включително след ареста си за шофиране под въздействие на опиати през 2018 г. Наскоро той стартира и инициативата Mental Health Mondays в социалните си мрежи с цел да насърчи откритите разговори за психичното здраве.

Пресли Гербер оставя след себе си своите родители и по-малката си сестра, модела Кая Гербер, с която са имали изключително близка връзка и която според близки до семейството преживява загубата му много тежко.