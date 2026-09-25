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Мистерия около смъртта на сина на Сидни Крауфорд

Малко преди кончината му близки на Пресли Гербер забелязали, че той „не приличал на себе си“

Мистерия около смъртта на сина на Сидни Крауфорд
25 сеп 26 | 13:24
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Григор Атанасов

Нови разкрития около смъртта на Пресли Гербер. Според медийни публикации 27-годишният е починал на 20 септември в рехабилитационния център Resolutions Living в Санта Моника, Калифорния. Източници на TMZ съобщават, че тялото на модела е намерено в спалнята му близо до леглото. Към момента фентанилът е изключен като възможен фактор в разследването, а официалната причина за смъртта все още не е оповестена.

Запис от спешния телефон 911 разкрива, че на Гербер е била оказана помощ за предполагаемо предозиране след претърпян сърдечен арест. Синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранди Гербер се е настанил в центъра за лечение през същия уикенд, като при постъпването си е бил под въздействието на вещества. Според TMZ вероятно той е приемал кетамин по рецепта, въпреки че дълго време е имал проблеми с употребата му.

В месеците преди трагедията до Гербер е имало спътник по трезвеност (sober companion), който му е оказвал постоянна подкрепа, малко преди смъртта му обаче негови близки забелязали, че той „не приличал на себе си“. Не е ясно дали придружителят му е бил с него в луксозния комплекс по време на инцидента.

През годините единственият син на Синди Крауфорд неведнъж е говорил открито за борбата си със зависимостта и психичните проблеми - включително след ареста си за шофиране под въздействие на опиати през 2018 г. Наскоро той стартира и инициативата Mental Health Mondays в социалните си мрежи с цел да насърчи откритите разговори за психичното здраве.

Пресли Гербер оставя след себе си своите родители и по-малката си сестра, модела Кая Гербер, с която са имали изключително близка връзка и която според близки до семейството преживява загубата му много тежко.

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Автор Григор Атанасов

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