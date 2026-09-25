Лесен трик с кърпа помага на дрехите да изсъхнат по-бързо на закрито

Сушенето на дрехи и спално бельо на закрито често се превръща в бавен и досаден процес. Текстилът, който през лятото съхне навън за броени часове, у дома може да остане влажен с дни, а отделената вода бързо повишава влажността в помещенията. За щастие съществуват няколко лесни и практични начина да ускорите този процес, без да разчитате на енергоемки електрически сушилни.

Ако ви трябва конкретна дреха спешно, можете да приложите един изключително бърз трик със суха кърпа. Разстлайте голяма хавлиена кърпа върху равна повърхност, поставете влажната дреха отгоре и ги навийте заедно на стегнато руло. След това го притиснете здраво - дори с колене - за около 30–45 секунди. Сухата тъкан ще абсорбира голяма част от задържаната вода, така че след развиването дрехата ще бъде значително по-суха и готова за бързо доизсъхване на закачалка или простир.

Когато обаче искате да изсушите цяла пералня, е най-добре да започнете още от самия уред. Преди да извадите прането, пуснете един допълнителен цикъл на центрофугиране, стига етикетите на дрехите да го позволяват. Това механично отстранява излишната влага, което личи най-ясно при дебелите памучни дрехи и кърпите.

Докато прането съхне, не забравяйте да проветрявате помещението периодично, за да изведете натрупаната във въздуха влага. Избягвайте изкушението да мятате мокрите дрехи директно върху горещите радиатори. Макар и примамливо, това блокира ефективното отопление на стаята, води до рязък скок на влажността и създава идеални условия за поява на мухъл. Вместо това е по-добре да заложите на вертикален сушилник, поставен близо до радиатора, или на компактни сгъваеми системи, вградени в гардероб или килер, които едновременно спестяват място и осигуряват добра циркулация на въздуха.