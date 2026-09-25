Какви грешки трябва да избягвате при прането на черни дрехи
Експерти предупреждават за белината, силната топлина и прекалено честото пране
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Експерти предупреждават за белината, силната топлина и прекалено честото пране
По какъв начин се извършва процедурата при сливи и вишни
Перник. Инсталация за сушене на въглищата иска да направи на територията на пернишкия ТЕЦ "Република" фирмата "Хийт Енерджи". Намерението вече е предс...