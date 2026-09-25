Виден ерген от арт гилдията надяна брачния хомот

Мартин Герасков, един от малкото останали видни ергени в арт гилдията, най-после реши да се раздели със свободата си. Синът на звездите от сцената и екрана Ивайло Герасков и Милена Живкова каза „да“ на Християна Стоименова, завършила Детската школа на Димитър Еленов към Народния театър и клас на Цветана Манева и Снежина Петрова в Нов български университет.

С професор Цветана Манева след венчавката в „Света Неделя“

Мартин и булката, която е още продуцент и предприемач в културата, се познават от сериала „Хотел България“, където играят брат и сестра. В киното Християна Стоименова дебютира с главна роля във филма „Сбогом, Джони“, следват участия в "Коледни агенти" и редица късометражните продукции. Печели рейтинг и с персонажи в независими постановки - „Ние, Гераците“, „Сънодива“, „Добре дошли в България“, „Жените срещу Дон Жуан“, „Мъртвешки танц“ – където с Мартин Герасков са мъж и жена , „Космосът на чудесата“.

С колегите и кумовете Виктор Танев и Ангелина Грозева

С бъдещия си съпруг се засичат в „Откраднат живот“, тя се разписва и в „Татковци“, „Аз съм Изи“, „Деца на времето“, става лице на рекламни кампании, водеща е на събития, поетични четения, на документалната кино поредица „Премиера“, на онлайн предавания и други. От тази година булката вече е председател на гилдия "Актьори" в Съюза на българските филмови дейци.

С приятелите и колегите Силвия Лулчева и Васил Бинев

След венчавката в столичния храм „Света Неделя“ сватбата буквално се развихри в зала "Шекспир" на хотел "Милениум". Кумове бяха Ангелина Грозева и Виктор Танев, а шаферът Петър Петранов, внукът на Цветана Манева, показа на огромната компания специално монтиран от него филм с кадри от общите проекти на младоженците. Сред гостите бяха Силвия Лулчева и Васил Бинев, бившият ректор на НАТФИЗ Станислав Семерджиев-Стенли, Албена Александрова и Коста Биков, Пламен Марков и Мира Каланова, Розита Еленова, Тамара Ангеловска, Ей Бо... Датата на сватбата не беше избрана случайно – на 20 септември 2004 г. е излъчен първият епизод на "Хотел България".

На сцената в „Мъртвешки танц“

Снимки: Стиманивижън, Рени Делчева