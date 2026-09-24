Мислеше, че е с апендицит, а два часа по-късно роди

Една жена неочаквано стана майка, без изобщо да знае, че е бременна.

Ана Улф, която живее в щата Мисури, прекарвала съвсем обикновена вечер през август, когато около полунощ започнала да усеща болки. Тъй като и преди е имала здравословни проблеми, тя предположила, че става дума за апендицит или бъбречна инфекция.

Когато най-накрая пристигнала в болницата в 4 часа сутринта, Улф научила шокиращата истина – била бременна и вече раждала.

„Направиха няколко изследвания и ми казаха: „Всъщност раждате“. А аз отвърнах: „Не съм бременна“. Те ми казаха: „Е, бременна сте и раждате“, разказва Улф пред Fox 10 News.

Два часа по-късно Улф посрещнала на бял свят малкото си момиченце. По думите ѝ в първите моменти дори не можела да повярва, че детето е истинско.

„Не чувствах, че е моя“, признава младата майка. „Опитах се да отида на работа, защото трябваше да съм там чак в 10 часа, а беше само 6:30. Така че си казах: „Трябва да тръгвам“.“

Улф е преживяла т.нар. криптична бременност – бременност, при която жената може да не знае, че очаква дете.

Д-р Варун Санкуратри, акушер-гинеколог в Mercy Springfield, обяснява пред медията, че това е изключително рядко състояние.

„Всяка бременност е толкова различна. Тялото на всяка жена е различно. Различни медицински състояния могат да повлияят на това доколко бременността е видима. Някои бебета са по-малки, други са по-големи. Според мен просто е важно човек да се вслушва в това как се чувства и ако нещо го тревожи, достатъчно лесно е да отиде на преглед и да се увери, че всичко е наред“, казва лекарят.

Връщайки се към предишните няколко месеца, Улф си спомня моменти, в които се е чувствала болна. Тя обаче казва, че за нея било „нормално“ да не се чувства добре, а освен това продължавала да има месечен цикъл.

След раждането дъщеря ѝ трябвало да остане в болницата няколко седмици. Момиченцето се родило с тегло малко над 4 паунда – около 1,8 килограма – и се нуждаело от време, за да укрепнат белите му дробове.

Това направило още по-трудно за Ана да осъзнае напълно, че внезапно е станала майка.

„Това също не помогна за чувството на откъснатост – усещането, че тя не е истинска или че не е моя“, казва Улф. „Така че отивах да посещавам това бебе, за чието съществуване дори не знаех. Но сега, след като вече се влюбих в нея, си казвам: „О, липсва ми. Хайде да отидем да видим бебето“.“

Тъй като изобщо не е планирала да става майка, Улф не била избирала имена за дете. След като срещнала малкото си момиченце обаче, едно име просто дошло при нея.

Джейд.

„Джейд просто ми се стори правилното име, защото тя е малко бижу“, обяснява Улф.

На 21 септември Ана най-после прибрала дъщеря си у дома от болницата. Двете вече свикват с новия си живот, а Улф започва неочакваното си пътешествие в майчинството като, по собствените ѝ думи, една „готина майка“.