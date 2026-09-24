Шокиращи кадри от Франция: Мъж пусна малко дете в морето

Шокиращи кадри от френското крайбрежие показват как мъж пуска малко дете във водите на Ламанша, след което продължава да се опитва да се качи на надуваема лодка, насочила се към Великобритания.

Случаят е заснет край плажа Берк, на около 50 километра южно от Булон сюр Мер, в понеделник следобед.

На видеото се вижда мъж, който държи малко дете, докато гази в морето и се опитва да достигне лодката. Водата стига до гърдите му, а силното вълнение допълнително усложнява ситуацията.

В един момент мъжът пуска детето. То остава да се носи по гръб във водата в продължение на няколко секунди.

Към него веднага се насочват спасители от френската морска спасителна организация SNSM. Те успяват да извадят детето от морето и да го отведат обратно до брега със спасителен борд.

Според британския Daily Mail детето изглежда на около три или четири години и е било облечено с черно яке с качулка и оранжева спасителна жилетка. Не е известно каква е връзката между него и мъжа.

След като спасителите поемат детето, мъжът от кадрите продължава опитите си да се качи на надуваемата лодка.

Близо 800 души достигнаха Великобритания само за ден

Драматичният случай идва на фона на нов ръст на преминаванията през Ламанша.

Британското вътрешно министерство съобщи, че в сряда 781 мигранти са достигнали Великобритания с малки лодки. Това надхвърля предишния най-висок дневен брой за годината – 752 души на 29 юли.

Така само през първите три дни на седмицата Ламанша са прекосили 1085 души.

Данните предизвикаха нов политически спор във Великобритания, след като вътрешният министър Шабана Махмуд заяви само преди три седмици, че предприетите от правителството мерки започват да дават резултат.

На 2 септември тя посочи, че броят на служителите, ангажирани с противодействието на каналджийските мрежи и отплаването на малки лодки, се увеличава до рекордни нива, и заяви: „Тази работа дава резултат.“

Последните 781 пристигнали за един ден обаче са над пет пъти повече от средния брой, регистриран през т.нар. „червени дни“ през първите осем месеца на годината. Това са дни, в които метеорологичните условия и други фактори правят прекосяването на Ламанша по-вероятно.

Само преди две седмици британското вътрешно министерство съобщи, че от 1 януари до края на август средният брой преминавания в подобен ден е спаднал значително – до 144 души.

Правителството: Преминаванията са намалели с 42%

Въпреки последния ръст британското правителство твърди, че предприетите мерки работят.

„Напредъкът ни тази година в борбата с малките лодки е безспорен – преминаванията са намалели с 42%, а през летните месеци са на най-ниското регистрирано ниво от 2020 г. насам“, заяви правителствен говорител.

По думите му събитията от тази седмица показват, че властите трябва да положат още усилия за прекратяване на дейността на каналджийските мрежи.

Опозиционният министър на вътрешните работи в сянка Крис Филп атакува политиката на кабинета. Според него броят на пристигналите с малки лодки по време на управлението на лейбъристите вече е достигнал 83 279 души.

Филп сравни тази цифра с броя на военнослужещите на пълен щат в британската армия и обвини правителството, че е загубило контрол над границите. Това е политическа оценка на опозицията, която кабинетът оспорва с данните си за общ спад на преминаванията.

Десет лодки за един ден

В сряда десет малки лодки достигнаха британските брегове. Те са били посрещнати приблизително по средата на Ламанша, а хората на борда са транспортирани до Дувър от британските гранични служби.

Рязкото увеличение на преминаванията може да е знак, че трафикантските мрежи отново успяват да се снабдяват с надуваеми лодки, извънбордови двигатели и друго оборудване след действията на правоохранителните органи за ограничаване на доставките.

През тази седмица са регистрирани и два случая, при които лодки с мигранти са достигнали британския бряг, без преди това да бъдат пресрещнати от властите.

Във вторник до 30 души достигнали с лодка плаж в графство Кент, преди на мястото да пристигне полицията. Властите съобщиха, че 21 души са били задържани и отведени в център на вътрешното министерство, където да бъдат обработени документите им преди подаването на молби за убежище.

Ден по-рано до седем души успели да достигнат друго място в Кент, отново без да бъдат пресрещнати.

Шабана Махмуд е наредила спешна проверка как лодките са успели да прекосят Ламанша, без да бъдат спрени.

38 часа в Ламанша

Още един необичаен случай беляза седмицата. Надуваема лодка, отплавала от района на Байо в Нормандия, извършила продължило рекордните 38 часа пътуване.

Лодката потеглила малко преди 10 часа сутринта в понеделник. Едва във вторник следобед хората на борда били прибрани от спасителни лодки на британската RNLI, след което били прехвърлени на кораб на граничните служби.

На борда имало 51 мигранти. Те били свалени на брега в Дувър в ранните часове на сряда.