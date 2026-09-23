Ел Ниньо идва с убийствени жеги: 451 000 души са под смъртна заплаха

Мощното климатично явление Ел Ниньо може да доведе до 451 000 допълнителни смъртни случая, свързани с високите температури, в световен мащаб до февруари. Това показват прогнози на Climate Impact Lab към Чикагския университет.

Ел Ниньо беше обявен през юни и се очаква да достигне своя пик по-късно тази година. Според изследователите явлението може да се окаже най-силното, регистрирано досега, и допълнително да ускори затоплянето, предизвикано от човешката дейност.

Най-тежки последици се очакват в развиващите се държави.

В африканския регион Сахел прогнозата е за 66 800 допълнителни смъртни случая, като почти половината от тях може да бъдат в Нигерия.

За Индонезия прогнозата е за 19 300 допълнителни жертви на високите температури. За Филипините, Виетнам, Тайланд и Камбоджа общият им брой може да достигне 19 400.

В Индия се очакват до 15 800 допълнителни смъртни случая, а в Бразилия – 13 300.

Екстремно горещите дни може да скочат с 44%

Анализът показва, че температурите на сушата в световен мащаб може да бъдат средно с 1,2 градуса по Целзий над обичайните стойности.

Още по-сериозна е прогнозата за екстремните горещини. Дните с опасно високи температури може да бъдат с 44% повече, отколкото през нормална година.

Прогнозата е изготвена въз основа на данни за връзката между температурите и извънредната смъртност в 24 378 региона по света. При анализа са отчетени както особеностите на местния климат, така и уязвимостта на населението.

Методологията, използвана за изчисленията, предстои да бъде публикувана в рецензирано научно списание.

Според изследователите част от тежките последици могат да бъдат ограничени. Ранните предупреждения за опасни горещини, осигуряването на охладителни центрове и разкриването на пунктове за вода могат да помогнат за предотвратяването на десетки хиляди смъртни случаи.