Как едно място се превръща в история - 20 години Katarzyna Estate и 3 години Katarzyna Hotel

Има истории, които се разказват в години. Има и такива, които се измерват в сезони, реколти, срещи и спомени. Историята на Katarzyna Estate събира и двете. През 2026 г. винарната отбелязва 20 години от своето създаване, а Katarzyna Hotel празнува 3 години от откриването си. Две годишнини, които дават повод не просто да погледнем назад, а да проследим пътя от една идея до място със своя идентичност, в което виното, гостоприемството и природата се срещат.

Преди две десетилетия изборът на Кристоф Трилински пада върху район, който съчетава благоприятни условия за лозарство и винопроизводство. Край село Мезек, в подножието на Източните Родопи и в близост до Сакар, природата създава особена комбинация от условия. Климатът тук е мек и топъл, с ясно изразено средиземноморско влияние, което се среща с континенталния характер на региона, а въздушните течения между Сакар и Източните Родопи допълват специфичните природни особености на местността.

Именно това място поставя началото на Katarzyna Estate. След избора му идва ред на лозовите насаждения. Днес имението стопанисва над 5 500 декара собствени лозови масиви, върху които се изгражда стилът на Katarzyna. Работата в тях не е просто подготовка за поредната реколта, а дългосрочен процес, в който всяка година има своето отражение върху развитието на лозята. Почвите, изложението, температурите, валежите и развитието на гроздето определят характера на бъдещото вино много преди то да стигне до избата.

Затова и философията на Katarzyna Estate през всички тези години остава непроменена и се основава на разбирането, че успехът започва от лозята. Зад тази философия стоят 20 години опит и работа с природата. Днес екипът на имението работи с различни сортове и отделни лозови масиви, наблюдава внимателно развитието на лозята и търси най-добрия начин да съхрани индивидуалността на всяка реколта. Във винарната традицията и съвременните технологии се срещат около едно общо разбиране, че доброто вино не трябва да прикрива своя произход, а да го разкрива.

С времето портфолиото на Katarzyna Estate се разширява, за да изрази богатството и характера на мястото. От свежи и ароматни бели вина до структурирани червени, от класически сортови вина до селекции, които показват потенциала на по-дългото отлежаване. Всяка серия има своята специфика, но общата нишка остава усещането за място.

Тази връзка между виното и мястото може да бъде усетена и по време на дегустациите във винарната, които се провеждат от енолозите на Katarzyna Estate. Те познават виното още от лозята и могат да разкажат за различните сортове и реколти, за спецификите на винопроизводството и за решенията, които стоят зад характера на всяко вино.

И ако през първите години основният въпрос е бил какво може да бъде създадено тук, днес той вече е различен - какво още може да бъде преживяно тук? Това е естественият въпрос, който води към следващата голяма глава в историята на Katarzyna.

Преди три години, през 2023 г., в имението отваря врати петзвездния Katarzyna Hotel. С него една винарска дестинация придобива ново измерение. Мястото вече не е само спирка по пътя на винения туризъм, а луксозно пространство, в което виното, природата, храната и гостоприемството се превръщат в едно цялостно преживяване. Има нещо много специално в това да се събудиш сред лозята, да започнеш сутринта с гледка към редовете, които се променят с всеки сезон. Да прекараш следобеда край басейна, да се отправиш към дегустация, да откриеш ново вино или да седнеш на вечеря без усещането, че трябва да бързаш за някъде. Именно времето е едно от най-ценните неща, които хотелът добавя към историята на Katarzyna.

Това усещане е заложено и в интериора на хотела. Естествените материали, меките тонове и съвременният дизайн създават елегантна и уютна атмосфера, която предразполага към спокойствие и пълноценна почивка. Независимо дали е кратка пауза от ежедневието, време със семейството и приятели, SPA изживяване или повод за специален момент, в Katarzyna Hotel няма нужда от бързане.

Ресторант Encore е важна част от преживяването в хотела. Гледката към лозята и спокойната атмосфера естествено допълват кухнята, в която сезонните и местните продукти са в основата на менюто. Съвременните кулинарни решения се срещат с богатата винена селекция на имението, а лимитираните вина и отлежалите реколти, които могат да бъдат намерени само там, дават възможност всяко посещение да разкрие още една страна от винения свят на Katarzyna.

Три години след откриването на петзвездния хотел, вече е ясно, че тази посока е естествено продължение на Katarzyna Estate. Винарната и хотелът са две части на едно цяло. Едната започва от лозята, другата от момента, в който гостът прекрачи прага, а между тях са хората, които превръщат всичко това в преживяване. Защото зад всяка реколта стоят хората, които се грижат за лозята, зад всяка бутилка са винарите и технолозите, които вземат стотици решения през годината, а зад всяка вечер в хотела и ресторанта са хората, които посрещат гостите. Именно те дават човешкото измерение на това райско място.

20 години са достатъчно време, за да се натрупа история, но и достатъчно малко, за да има усещане, че предстои още много.

Katarzyna Estate вече има своите знакови вина, реколти, награди и моменти, останали в паметта на хората. Сред тях са и признанията, които през последните години утвърдиха имението сред водещите български винопроизводители. Katarzyna Estate е носител на отличието за най-добра българска винарна на Mundus Vini през последните две години, а вината на имението продължават да получават високи оценки и престижни международни отличия. Но виното по природа винаги гледа напред. Всяка година започва отначало. Ново грозде, нова реколта, нови решения. Именно тази цикличност не позволява на една винарна да остане само в миналото си, а я мотивира да гледа напред и да се развива.

Три години след откриването си Katarzyna Hotel също има своята история. История на спокойни сутрини сред лозята, дълги вечери и време за почивка. Петзвездният хотел е място, в което няколко дни могат да се превърнат в истинско откъсване от ежедневието.

А между лозята, чашата и гостите остава най-важното, а именно усещането за място. Защото доброто вино може да бъде запомнено с вкуса си, но мястото, в което си го споделил, често остава много по-дълго.

20 години Katarzyna Estate и 3 години Katarzyna Hotel. Една история, създадена с време и продължаваща да се пише.