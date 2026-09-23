Как да подготвим дома си за непредвидени ситуации

Подготовката на дома за непредвидени ситуации основно включва проверка на инсталациите, ограничаване на възможността за възникване на пожар и аварии на инсталации, защита на ценните вещи и ясен семеен план за действие. Едно внезапно настъпило събитие може да засегне едновременно жилището и обзавеждането в него, което е непредвидена тежест за семейния бюджет а , затова превенцията не бива да се отлага с надеждата „на мен това няма да се случи“.

Наред с редовната поддръжка на жилището е важно да се обмислят и финансовите последици от сериозна щета. С подходящото покритие на застраховка „Защитена фамилия“ може да защитите жилището си – апартамент или къща и движимото имущество на домакинството, за договорените и записани в полицата клаузи и лимити. Имотът може да бъде собствен, нает или използван на друго основание.

Започнете превенцията с проверка на водопроводните и отоплителните инсталации

Малък теч може да остане незабелязан дълго време и да причини влага и мухъл по стените, повреди по подовите настилки, мебелите във вашия или в съседен имот. Проверете връзките към пералнята и съдомиялната, състоянието на бойлера, радиаторите, климатиците и видимите тръби. Трябва да се знае къде в дома се намира главни водопроводен спирателен кран, който е необходимо да се поддържа в изправност.

При следи от влага, необичайно падане на налягането или необяснима промяна в сметките за вода - потърсете специалист. При възникване на внезапни, непредвидени и с голям видим ефект аварии на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации застраховката ще покрие щетите, но наличието на застраховка не отменя задължението за полагане на грижа като добър стопанин за нормална поддръжка и своевременен ремонт.

Ограничете възможностите от възникване на пожар, вкл. и от проблеми с електрическата инсталация

Претоварените контакти и разклонители, повредените кабели или електроуреди и оставените без наблюдение нагревателни уреди увеличават риска от възникване на пожар. Не включвайте няколко мощни уреда в един контакт или разклонител, не употребявайте контакти и разклонители с разхлабени връзки и не използвайте техника с видими дефекти, несертифицирани или самоделни уреди. Комините, котлите и отоплителните системи трябва да се проверяват и почистват според указанията на производителя.

Датчикът за дим е малка инвестиция, която може да даде ранно предупреждение при пожар. При пожар първото, което трябва да направите е незабавното и безопасно то напускане на жилището, след което е обаждането на тел. 112, а не спасяването на вещи.

Подгответе жилището за буря и проливни дъждове

Силният вятър, градушката, натрупаният сняг, наводнението и проливните валежи могат да засегнат покриви, прозорци, тераси, тавански помещения и мазета, а в някои случаи цялото жилище и покъщнина. Проверявайте улуците, отводняването и състоянието на покрива преди сезоните с лошо време. Не оставяйте незакрепени предмети на балкона, защото могат да причинят щети или да наранят преминаващ в близост човек.

При жилище в многоетажна сграда следете решенията на етажната собственост за общите части. Повреда на покрива, фасадата или обща инсталация може да има последици за няколко апартамента.

Пакета от основни покрити рискове по застраховка „Защитена фамилия“ включва щети от природни бедствия при застраховането на недвижимото или движимото имущество.

Трябва да се има предвид, че Земетресението като природно бедствие е самостоятелен риск, ако желаете да се застраховате срещу него то трябва изрично да бъде избрано и записано в застрахователната полица.

Ограничете възможностите за кражба

Сигурната входна врата и работещото осветление в общите части на сградата са основни мерки, но ежедневните навици те също имат значение. Не публикувайте в реално време, че домът е или ще остане празен, и помолете близък човек да прибира пощата и да посещава жилището ви при по-дълго отсъствие. Не оставяйте отворени прозорците, терасните врати и проверете достъпа до мазета и гаражи преди заминаване.

По застраховка „Защитена Фамилия“ кражбата чрез взлом и кражбата с техническо средство са допълнително избираеми рискове. При избор на лимит над 7 500 Евро за тези покрития се изисква опис на застрахованите имущества.

Направете опис на по-ценните вещи

Снимайте електрониката, обзавеждането, произведенията на изкуството и другите вещи с по-висока стойност. Запазете фактурите, гаранционните карти, сертификатите и серийните номера на електронен или хартиен носител. Това е важно при доказването пред Застрахователя на собствеността и размера на вредата при събитие.

В застрахователната полица „Защитен дом“ недвижимият имот и движимото имущество в него се застраховат отделно. При застраховано жилище, техниката, мебелите и другите движими имущества не се включват автоматично в застраховката.

Създайте семеен план при извънредна ситуация

Всеки голям човек трябва да знае откъде се спират тока, водата и газта в дома, когато това може да се направи безопасно. Определете изходите, място за среща извън сградата и човек за контакт. Всеки член на домакинството трябва да е запознат с тел. 112 и каква информация да даде като се обади.

Полезно е да разполагате с подготвен малък комплект с вещи от първа необходимост, фенер, батерии, външна батерия за GSM, вода, основни лекарства и копия на важни документи, малка сума пари в бой. Ако в семейството има малко дете, възрастен човек или домашен любимец, включете и техните специфични вещи.

При сключване на застрахователна полица за жилището

Проверете кои рискове са включени в основното покритие и кои трябва да бъдат избрани и добавени допълнително. Най-важното е избраните клаузи и лимити да отговарят на особеностите на жилището и реалните нужди на домакинството ви.

Добре подготвеният дом не е място без рискове, а място, в което те са разпознати и управлявани. Редовните проверки, ясният план и коректно сключената имуществена застраховка намаляват хаоса и стреса, когато непредвиденото все пак се случи.