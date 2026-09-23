Невъзможни екземпляри напират за президент у нас СНИМКИ

Очертава се една пъстра и дори екзотична за някои президентска битка за вота на 25 октомври. До крайния срок в 17:00 часа днес документи в ЦИК подадоха 26 кандидатпрезидентски двойки.

В списъка има всякакви личности -президент, бивш служебен премиер, партийни лидери, бивши министри, стари познайници от предишни избори, фигури от националистическия спектър и дори човек, когото масовата публика помни най-вече от „Биг Брадър“.

Една от най-колоритните двойки безспорно е тази на независимата кандидатка Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Кючуков.

Последният едва ли има нужда от представяне - зрителите още го помнят като неподражаемия Пацо от третия сезон на „Биг Брадър“ през 2006 г. Ваня Великова пък е една от най-култовите родни чалгаджийки, позната от социалните мрежи и от историите как сама си поставя филъри.

Панайот Кючуков - Пацо в купонджийските времена на Биг Брадър

Ваня Великова

Друга кандидатура, която привлича вниманието с необичайна биография, е двойката Методи Бъчваров – Ленин Станоев. И тук има важна подробност – Ленин Станоев не е кандидатът за президент, а за вицепрезидент.

Ленин стана популярен през май 2025 г., когато на 81-годишна възраст се покатери по скелето около демонтирания Паметник на Съветската армия в София и развя червено знаме със сърп и чук.

Линин Станоев развя знаме със сърп и чук от Паметника на съветската армия

Той не крие симпатиите си към съветската историческа символика и критичното си отношение към съвременния политически модел. Година по-късно вече е част от кандидатпрезидентска двойка.

Прословутият Вeнци Чикагото също ще се бори за "Дондуков" 2.

Кемтрейлс конспираторът Венцислав Ангелов от години поддържа активно присъствие в социалните мрежи и стана особено видим по време на пандемията, когато участваше в протести и кампании срещу противоепидемичните мерки и ваксинацията. Негов кандидат за вицепрезидент е не по-малко интересният "иподякон'' Атанас Стефанов.

Венцислав Ангелов - Чикагото

В битката влиза и ветеранът в президентските кампании е Волен Сидеров. Лидерът на „Атака“ се кандидатира със Славчо Велков, а инициативният комитет зад двойката е оглавен от съпругата му Деница Сидерова. Името на Сидеров неизбежно връща спомена към 2006 г., когато той постигна най-силния резултат в историята на „Атака“.

Славчо Велков пък беше гладиатор в епизодична роля в едноименния филм на Ридли Скот, а след това се похвали, че са го поканили за участие и във "филм за възрастни".

Славчо Велков в ролята на гладиатор

В надпреварата отново влиза и националиста Боян Расате. ЦИК регистрира инициативен комитет за двойката Боян Расате – Йордан Манасиев. Расате има дълга история на участие в националистически организации и вече беше кандидат за президент през 2021 г., когато получи 6798 гласа.

Жребият за номерата в бюлетината ще бъде изтеглен публично на 23 септември от 15:00 часа. Официалната предизборна кампания започва на 25 септември, а първият тур е на 25 октомври. Дотогава едно вече е сигурно – избирателят ще има избор между кандидати с изключително различна биография, политически опит и публичен профил.