Кирил Вълчев: Народът копнее за културен и икономически напредък

Инициативният комитет регистрира кандидатурите ни с г-жа Илияна Йотова за президент и вицепрезидент на България, каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, след като съпредседатели на Инициативния комитет (ИК), издигащ кандидатурите им за независими кандидати за президент и вицепрезидент, внесоха списъка с подписи за регистрация в Централната избирателна комисия (ЦИК).

За изборите на 25 октомври над девет хиляди подписа внесоха съпредседателите на ИК Христо Пимпирев, Емине Гюлестан и Крум Зарков, заедно с Вълчев.

Илияна Йотова не е тук, защото в момента пътува за Ню Йорк, където ще говори пред Общото събрание на ООН – мястото, където народите по света се събират в търсене на съгласие, за да живеят в мир, каза Вълчев.

Той отправи послание към всички кандидати по повод Денят на независимостта. „Искам да отправя едно послание към всички кандидати, което е записано в Манифеста на независимостта, че българският народ и държавният му глава не могат освен да имат еднакви мисли и едно желание“, каза Вълчев.

На въпрос за приоритетите, които ще заложат в тази кампания, той допълни още три неща, посочени в манифеста – българският народ е винаги миролюбив, българският народ е част от семейството на цивилизованите народи и че българският народ копнее за културен и икономически напредък.