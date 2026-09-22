Всичко по темата избори за президент 2026

Зарков: Президентските избори не трябва да водят до нова спирала от кризи
Няма кандидат с по-голям европейски опит от Йотова
Следете всички новини, анализи и коментари по темата избори за президент 2026. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма кандидат с по-голям европейски опит от Йотова
Инициативният комитет на Йотова и Вълчев внесе списък с над 9000 подписа в ЦИК
Евродепутатът от ГЕРБ казва, че решението му е лично и не ангажира партията
Няма да участва, за да не разпилява десния вот