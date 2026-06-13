Единодушно преизбраха Кирил Вълчев за шеф на БТА
Той положи клетва пред Народното събрание
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Той положи клетва пред Народното събрание
Българската академия на науките (БАН), Съветът на ректорите на висшите училища в Република България, Националното сдружение на общините в Република Бъ...
Трогната и поласкана съм от отличието, каза големият глас на България
Той бе удостоен с наградата „За правилна и богата българска реч в журналистиката"
В рамките на договора е предвидено и съдействие при визити на журналисти и други професионалисти от медийната сфера в рамките на обмяна на опит
Нека си позволим търпение и уважение един към друг, заяви генералният директор на БТА
Трябва да се отърсим от културата на заучаване, каза новият министър
По думите му първият от тези практически резултати е възстановяването на лидерските политически дебати
Българският народ се нуждае да го водят учени авторитети като основателите на БАН в Румъния
Ще замени ли той човека
По закон агенцията е единствен официален източник на информация от България и света за държавните институции
Кирил Вълчев отправи 3 послания
Съществуват пет стратегически цели
Той откри Деветнадесетата среща на българските медии в Одеса
Шефът на БТА беше на кратко сватбено пътешествие в Мианма със съпругата си Силвия
Кирил Вълчев коментира ролята на новинарските агенции
Проф. Христо Пимпирев стана кум на Кирил и Силвия
Може да има изключения в най-критични региони
Той се закле в парламента
Те ще бъдат изслушани на открито заседание на медийната комисия