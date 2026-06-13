Всичко за Кирил Вълчев

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Генералният директор на БТА с ключова среща с директора на молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС

Генералният директор на БТА с ключова среща с директора на молдовската новинарска агенция МОЛДПРЕС

В рамките на договора е предвидено и съдействие при визити на журналисти и други професионалисти от медийната сфера в рамките на обмяна на опит

29 октомври | 22:50
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