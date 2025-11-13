Мощна подкрепа за Кирил Вълчев за втори мандат начело на БТА

Българската академия на науките (БАН), Съветът на ректорите на висшите училища в Република България, Националното сдружение на общините в Република България, Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, патриарх Даниил, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ), Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Съюзът на българските национални електронни медии, български организации в чужбина, творчески съюзи, културни институции, артисти, сред които Лили Иванова, „Фондацията“, Михаил Белчев, Стефан Вълдобрев, Хилда Казасян, подкрепят Кирил Вълчев за втори мандат начело на Българската телеграфна агенция (БТА).

Днес народните представители Костадин Ангелов, Тошко Йорданов и Мариана Бояджиева внесоха в Комисията по културата и медиите на Народното събрание предложение Кирил Вълчев да бъде избран за нов мандат като генерален директор на БТА. Предложението им е придружено от над 50 писма в подкрепа, изпратени до председателя на Народното събрание Рая Назарян, до председателя на Комисията по културата и медиите Тошко Йорданов с копие до БТА.

В писмото си председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева пише, че още през 2021 г. между двете институции е сключен договор за сътрудничество, „в резултат на който дейността на Академията и нейни отделни институти придоби допълнителна популярност сред обществото, тъй като репортери на БТА присъстват и отразяват обективно наши събития, инициативи, проекти и достижения“. „Многостранна и качествена е дейността на г-н Кирил Вълчев в качеството му на генерален директор на БТА и обективен журналист, чрез която той издигна авторитета на Агенцията както на национално, така и на международно ниво. Неговите инициативи са родолюбиво отговорни, европейски по размах и далеч надхвърлят рамките на обикновената информираност на обществото“, се посочва в писмото.

В благодарствено писмо до Кирил Вълчев патриарх Даниил пише: „ Изразяваме към Вас нашата сърдечна благодарност за отговорното Ви и положително отношение към мисията и делата на светата Българска православна църква – Българска патриаршия. То показва Вашето мъдро разбиране за значението на православната вяра за българския народ и високото Ви съзнание относно важността на църковния живот за добруването на скъпото ни отечество и за единението на българската нация“.

„Високо оценяваме обективното и професионално отразяване на църковните събития от страна на поверената Ви институция – Българската телеграфна агенция. Във Ваше лице благодарим и на всички служители на БТА, чиято градивна работа съдейства за заякчаване авторитета на най-надеждната опора на нашето общество – БПЦ-БП“, пише още патриарх Даниил.

„В периода 2021 – 2025 г. под ръководството на г-н Вълчев БТА реализира съществен принос за развитието на връзката между националната информационна агенция и системата на висшето образование. След откриването на свободен достъп до емисиите на БТА и създаването на специализираната редакция за знание и култура ЛИК, видимостта на българските университети в националното информационно пространство нарасна значително“, пише в изпратеното до Комисията по културата и медиите Становище от Съвета на ректорите на висшите училища в Република България, подписано от председателя на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова.

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в писмото си определя Кирил Вълчев като „изключителен професионалист с дълбок опит и визия в областта на журналистиката и медиите“.

„Един от важните аспекти в работата на Кирил Вълчев е неговата ангажираност към сътрудничеството с местната власт. Той разбира важността на добрата комуникация между медиите и местните власти за осигуряване на прозрачност и отчетност в управлението. Благодарение на партньорството между НСОРБ и БТА се установиха ефективни канали за взаимодействие с общините и регионалните администрации, което води до по-добро информиране на гражданите и укрепване на демократичните процеси“, пише в писмото на НСОРБ, подписано от председателя на Управителния съвет Даниел Панов, кмет на Велико Търново, и от изпълнителния директор Силвия Георгиева. От Сдружението припомнят също, че благодарение на усилията на Кирил Вълчев БТА има вече 43 национални пресклуба, които са оборудвани със съвременна техника и единен модерен дизайн, което значително подобрява качеството на предоставяните услуги.

В становище до Комисията по културата и медиите на Народното събрание председателят на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България Венцислав Спирдонов припомня, че през изминалия мандат на Кирил Вълчев БТА утроява националните си пресклубове, а мрежата на БТА работи благодарение и на помещенията, предоставяни безвъзмездно предимно с решения на общинските съвети. „Мрежата на БТА позволява цялостно представяне на всички общини по най-различни теми не само на интернет страницата, а и в деветте социални мрежи, в които присъства агенцията“, се отбелязва в становището, като се изброяват и примери за системни и подробни информационни материали от българските общини за дейностите по въвеждане на еврото, предлагането на работа по програмата „Избирам България“, възможностите за туризъм и др.

От Асоциацията на организациите на българските работодатели, която обединява четирите национално представителни организации на работодателите – Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българската стопанска камара (БСК), Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), изразяват пълна подкрепа за втори мандат на Кирил Вълчев като генерален директор на БТА. „В периода на неговото управление от 2021 г. до момента БТА се утвърди като модерен, отворен и професионален обществен източник на достоверна информация, като в значителна степен засили и икономическата и бизнес насоченост на информационното си съдържание“, пишат от АОБР. В писмото се припомня, че по време на мандата на Кирил Вълчев бе създадена специализирана редакция „Икономика“. „Считаме, че професионализмът, интегритетът и визията на г-н Кирил Вълчев, както и постигнатите реални резултати през първия му мандат, са убедително доказателство, че той гарантирано трябва да продължи да заема длъжността на генерален директор на БТА, за да продължи започнатата модернизация и да гарантира още по-широка обществена и международна достъпност на качествена българска информация“, се посочва в писмото, подписано от Румен Радев, председател на УС на АИКБ, ротационен председател на АОБР за 2025 г.

Категорична подкрепа за кандидатурата на Кирил Вълчев изразява и КНСБ. „С компетентната си и високо професионална дейност г-н Вълчев успя да изгради и наложи трайно емблемата на БТА – Агенцията на актуалната бърза точна, коректна и безпристрастна информация от страната и от всички точки на света“, пише в писмото, подписано от президента на КНСБ Пламен Димитров. „В качеството ми на Президент на КНСБ ви уверявам, че ние високо ценим социалната ангажираност на Генералния директор на БТА и издигнатата от него в първостепенна задача грижа за служителите на Агенцията, за техните възнаграждения, квалификация и условия на труд. Благодарение на неговата откритост и диалогичност постигнахме устойчиво партньорство в преговорите и сключването на колективен трудов договор. В него договорихме сериозно увеличение на трудовите възнаграждения и допълнителното материално стимулиране, включихме и социални клаузи в подкрепа на всички работещи, с акцент към грижата за младите и високо квалифицираните служители на Агенцията“, пише още в писмото.

„КТ „Подкрепа“ счита, че днес качествената журналистика е жизненоважна, както никога досега. Нейната най-важна задача е да удовлетвори потребностите на обществото за надеждна информация във време на кризи и конфликти, за защитата на неговите интереси и създаването на благоприятна почва за свободата на словото. Безспорен е приносът на БТА за развитието на информационната среда и за утвърждаването на демократичните ценности в съвременното ни общество. Безспорни са и усилията, които Кирил Вълчев полага като генерален директор на БТА за гарантиране и утвърждаване на справедливостта и обективността при отразяване от БТА на актуалните проблеми всеки ден по света и у нас, както и за подобряване на условията на работа на работещите в Агенцията журналисти и фоторепортери“, пише в писмото си президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов. „КТ „Подкрепа“ вярва, че народните представители в 51-вото Народно събрание ще дадат подкрепата си за Кирил Вълчев при избора на генерален директор на БТА, за да може в още един мандат той да доразвие започнатите инициативи в обновлението и подобрението на Агенцията, което да гарантира нейната независимост, обективност и добросъвестност при разпространение на информацията и в бъдеще“, посочва Димитър Манолов.

„От особено значение за всички медии в България е политиката на г-н Вълчев за отворена и достъпна БТА за всички. Предоставянето на свободен достъп до информацията на Агенцията дава възможност на малки и големи медии да получават новините от България и света, да сверяват своите източници и да допълват своите информационни емисии. В съчетание с последователните усилия на г-н Вълчев за разширяване на кореспондентската мрежа на БТА в страната и чужбина, това превърна телеграфната агенция в един от основните стълбове на българския медиен свят. Доброто сътрудничество на БТА с останалите национални електронни медии повишава качеството на информацията в техния ефир и допринася висока добавена стойност на българското общество“, пише в писмото на Съюза на българските национални електронни медии, подписано от неговия председател Милен Митев.

От Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина посочват, че виждат в Българската телеграфна агенция „ключов канал, чрез който културният живот на българите зад граница достига както до Родината, така и до международната общественост“. „За нас, живеещите в чужбина, БТА не е просто източник на информация, а неразривна връзка с културния живот на Родината, което има ключова роля за укрепването на идентичността, съхранението на традициите и популяризирането на нематериалното културно наследство на България сред международната общност“, посочва в писмото си от Чикаго Снежана Галчева, президент на Конфедерацията на българските културни организации и дейци в чужбина.

"Когато говорим за българската култура и фолклор, неизменно се връщаме към корените – и към мостовете, които пренасят българския дух по света. През последните пет години Българската телеграфна агенция, под ръководството на г-н Кирил Вълчев, се превърна именно в такъв мост за нас – Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Благодарение на неговата визия и на професионализма на екипа му, усилията ни за съхранение и популяризиране на българския фолклор достигат до хиляди българи в страната и зад граница", пишат от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина.

„През последните години, под ръководството на Кирил Вълчев, БТА дава видимост на дейността на българските училища извън страната, на техните учители, ученици, семейства. По този начин българската диаспора и институциите в България получават реална картина за усилията, успехите и предизвикателствата на образователната ни работа зад граница“, се посочва в писмото от Асоциацията на българските училища в чужбина, подписано от председателя й Зорница Гоган.

„В качеството си на генерален директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев разви институцията с визия и мащаб, каквито отдавна не бяха наблюдавани. Той превърна БТА в съвременна и отворена информационна платформа, чието влияние надхвърля традиционните рамки на журналистиката“, пише в писмото си Мариела Папазова, директор на Националната гимназия за древни езици и култури „Св. Константин-Кирил Философ“, чийто възпитаник е Кирил Вълчев.

Симеон Христов, изпълнителен директор на Артистаутор, отбелязва, че под ръководството на Кирил Вълчев БТА играе активна роля като медиен посредник и информационен канал за културни инициативи – регионални читалища, клубове, художествени формации получават видимост.

„Нашата подкрепа се основава на успешното и ползотворно сътрудничество между Асоциация „Българска книга“ и БТА, както и на редица стратегически инициативи, реализирани под ръководството на г-н Вълчев, които имат значим принос за развитието на културата и популяризирането на българската книга“, пишат от Асоциация „Българска книга“, като отбелязват, че това е единствената организация на българските книгоиздатели и книготърговци.

В писмото си в подкрепа на преизбирането на Кирил Вълчев от Асоциацията на българските авиокомпании посочват, че „с цялата си досегашна дейност той успя да утвърди БТА като водеща информационна агенция, залагайки на достоверността на информацията и професионализма на своя екип, на внедряването на съвременни технологии, на разширяването на обхвата на разпространение, включително сред българските общности зад граница“.

„Адмирираме усилията БТА да продължи своите традиции при отразяването и популяризирането на българския спорт. През последните 4 години БТА възстанови отразяването със специални пратеници в чужбина на всички значими спортни състезания с участие на българи, включително и на всички летни и зимни олимпийски игри, като Агенцията не беше отразявала олимпийски игри с кореспондент на място от 1988 г.“, пишат от Асоциацията на българските спортни федерации (АБСФ).

Асоциацията на филмовите и телевизионните продуценти в писмото си, подписано от председателя на Управителния съвет на Асоциацията Магърдич Халваджиян, посочва, че през изминалия мандат под ръководството на Кирил Вълчев БТА се утвърди като независим и обществено отговорен източник на информация, който отстоява професионалните стандарти на журналистиката и укрепва доверието в националната новинарска агенция.

„През последните четири години под ръководството на г-н Кирил Вълчев БТА се утвърди като обществена медия с мисия да популяризира българската култура. БТА сключи партньорства с над 25 фестивала и 14 общини“, пишат от Асоциацията на фестивалите в България.

Подкрепа за избирането на Кирил Вълчев за втори мандат изразяват в писма и Ириней Константинов, директор на Театър София и председател на Българската асоциация за театър, Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация“, ръководството на Висшето училище по телекомуникации и пощи, Дипломатическият институт към министъра на външните работи на Република България, Държавният културен институт към министъра на външните работи, ректорът на Икономическия университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров, Съюзът на народните читалища.

Снежана Скорич, директор на Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“, посочва, че през изминалите години г-н Вълчев е проявил истинска загриженост и дълбоко разбиране към нуждите и живота на българските общности в Украйна, особено в тежките условия на война и припомня, че под негово ръководство БТА откри кореспондентско бюро и пресклуб в Одеса, които са се превърнали в център на достоверна информация. „Особено показателен е фактът, че от началото на пълномащабната война г-н Кирил Вълчев посети Украйна десет пъти, включително и райони, близо до фронтовата линия. С това той не само демонстрира лична смелост и ангажираност, но и показа истинска съпричастност към българите в Украйна – към нашата болка, надежди и усилия да запазим духа си в трудни времена“, пише Снежана Скорич.

Подкрепа изразяват и от Българската антарктическа общност и Сдружение Български антарктически институт, като в писмото, подписано от проф. Христо Пимпирев, се припомня за открития национален пресклуб на БТА на Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“, както и че през трите експедиции на българския научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“, както и през настоящата четвърта, в Антарктида работеха кореспонденти на БТА, които представяха ежедневно видео, снимки и текстови материали за научните изследвания по време на плаването на кораба и на българската база.

„Създаването на национален пресклуб на БТА на борда на научноизследователския кораб „Св. св. Кирил и Методий“ и в българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“ е не просто институционално постижение, а акт на държавническо мислене и национална гордост. Благодарение на инициативите на г-н Вълчев БТА се превърна в глас и лице на България на Антарктида, популяризирайки българската наука, образование, флотска традиция и дух в най-отдалечените точки на света“, пише в писмото си началникът на Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“ флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов.

Подкрепа за втори мандат на Кирил Вълчев изразяват в писмо и от Сдружение „Морско научно общество“.

„Българският лекарски съюз (БЛС) високо цени доброто сътрудничество с БТА и коректния диалог, установен през годините. В лицето на г-н Вълчев виждаме човек с опит и чувство за отговорност, който допринася за утвърждаване на професионални и етични стандарти в публичната комуникация“, пишат в писмото си от БЛС.

„В първия си мандат като генерален директор на БТА, Кирил Вълчев и колегите му спомагат изключително много за популяризирането на българските музеи, което е и нашата основна мисия. БТА успяваше да отрази всички изложби на българското културно наследство в чужбина, което преди това не беше регулярна практика“, пише в становището на Управителния съвет на Българския национален комитет на ИКОМ (Международния съвет на музеите).

В писмото си от името на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм и на Европейската СПА Асоциация, чийто президент е, д-р Сийка Кацарова мотивира подкрепата си за Кирил Вълчев в три направления: Визионерско управление и трансформация на БТА в модерна обществена медия; Превръщането на БТА в стратегически партньор за българския туризъм; и Пряка, последователна и измерима подкрепа за организациите в туризма и сектора като цяло.

„Безкрайно ценим партньорството между Българската телеграфна агенция и Националния борд по туризъм (НБТ) и Ви желаем успех!“, пишат в писмото си до Кирил Вълчев от Националния борд по туризъм.

„През изминалите години на управлението на Кирил Вълчев БТА преживя осезаемо обновление, което я превърна в една от най-откритите, модерни и достъпни държавни институции в медийната сфера. Считаме, че постигнатите резултати ясно показват визия, компетентност и обществена отговорност – качества, които са от съществено значение за продължаване на позитивното развитие на националната информационна агенция“, пишат от Националния съвет на Българския червен кръст.

В писмото си Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор, припомня, че под ръководството на Кирил Вълчев БТА бе медиен партньор на „Светилник“ – творческа и партньорска програма на Музикаутор, която дарява с химни българските училища и чиято цел е чрез творчество да стимулира и подкрепя взаимодействието в рамките на образованието и да формира ключови ценности за развитие на обществото ни.

„Осигуряването на условия за провеждане на стажантска програма на наши ученици, ежегодното им гостуване в столицата, организирано и обезпечено от БТА, възможността за работа в отделите на агенцията и наставничеството от специалисти, се оказаха решаващи за избора на образование като осъзнато решение за ненапускане на България за професионална реализация в нея“, разказва в писмото си директорът на Националната Априловска гимназия Елвира Христова.

От Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ (ЦЕБС „Алеф“) посочват в писмото си, че Кирил Вълчев и екипът на БТА са проявили изключителна отзивчивост, професионализъм и морална съпричастност към техните инициативи, свързани с опазването на историческата памет, междукултурния диалог и гражданското образование. "Благодарение на това сътрудничество, значими обществени каузи като припомнянето на спасението на българските евреи и насърчаването на младите творци получиха широка публичност и признание. По лична инициатива на г-н Вълчев, през 2023 г., посветена на 80-годишнината от спасяването на българските евреи, в БТА бе създадена мащабна рубрика, в рамките на която бяха публикувани близо 50 материала – интервюта с очевидци на събитията от Втората световна война, оцелели от Холокоста, историци и изследователи. Тези публикации успяха да обхванат целия спектър от спомени, обществени нагласи и исторически анализи, за да пресъздадат пълната, автентична и човешка картина на онзи немислим за времето си акт на спасяване – уникален пример за доблест и състрадание, с който България се нарежда сред малкото страни, съхранили моралния си облик в най-мрачните години на миналия век. Тази рубрика, захранвана с теми и материали от БТА и ЦЕБС „Алеф“, представлява изключителна публицистична и историческа ценност", пишат от Центъра за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“.

В писмото си ректорът на Националната художествена академия (НХА) проф. Георги Янков разказва за сътрудничеството, по инициатива на Кирил Вълчев, между БТА и НХА за създаването на нов кирилски шрифт, който да носи новата визуална идентичност на Агенцията. „Най-яркото доказателство за ангажимента на г-н Вълчев към младите таланти е прякото въвличане на наши студенти и възможността те да предложат и разработят проекти за новото графично оформление и цялостния дизайн на сп. ЛИК. По този начин възпитаниците ни приложиха уменията и знанията си в реален, национално значим проект“, пише проф. Янков.

„Особено ценим стремежа на г-н Вълчев към осъвременяване на визуалната и комуникационната среда на БТА, както и последователната му подкрепа за включването на млади професионалисти от сферата на изкуствата в дейността и инициативите на Агенцията“, пишат от Съюза на българските художници.

„В духа на дарителството, въведено още от първооснователите на Библиотеката, Националната библиотека „Св. св Кирил и Методий“ високо цени подкрепата за нашите спомоществователи… Ценим отношението на БТА, която посочва дарителите в сферата на българската култура с имената им, без да третира това като реклама и така насърчава подпомагането на българското книгоиздаване и библиотеките“, пише в писмото си доц. д-р Калина Иванова, директор на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Директорът на Националния политехнически музей инж. Светозара Карарадева отбелязва, че сътрудничеството между БТА и Музея е допринесло за разширяването на обществената осведоменост за дейността на музея и за утвърждаването на БТА като отговорен медиен партньор, който активно подпомага културните и образователните институции в страната. Тя припомня също, че предстои реализирането на нов съвместен двегодишен проект „Светът на новините“ по Оперативна програма „Развитие на регионите“.

Проф. дфн Амелия Личева, председател на ПЕН-България, в писмото си до парламентарната Комисия по културата и медиите посочва, че писателската организация, която е член на Международния ПЕН и сред членовете й са писателите Георги Господинов, Захари Карабашлиев, Теодора Димова, Здравка Евтимова, Владимир Зарев, изразява подкрепа за Кирил Вълчев. „С него работим изключително добре. Всяка наша акция винаги среща подкрепа от страна на БТА и понякога това е единственият канал, по който инициативата ни получава публичност“, пише тя.

„По време на настоящия си мандат г-н Вълчев ръководи БТА изключително професионално, с визия за бъдещето на Агенцията и в тясно сътрудничество с всички най-важни културни институции, между които е и Софийската опера“, пише директорът на Софийската опера и балет акад. Проф. Пламен Карталов.

„Под управлението на г-н Вълчев БТА изгради доверие сред културните среди и успя да постигне баланса между традиция и модерност – между уважение към фактите и нуждата от динамична, достъпна и обективна журналистика“, пише директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров.

„Чрез активно медийно партньорство с оперни театри, музикални училища и културни институции, БТА допринася за по-широко популяризиране на музикалните събития“, пишат от Сдружение „Сцена музика“.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев припомня в писмото си, че на 16 февруари 2021 г. Софийският университет и БТА сключиха за първи път едногодишен договор за партньорство, а на 6 юни 2023 г. бе подписан нов безсрочен договор и за по-малко от 5 години публикациите в БТА за Софийския университет са 3929, девет пъти повече средно за година. Проф. Вълчев отбелязва още, че от 2021 г. досега студенти от Софийския университет от още 14 университета са провели 180 стажа в създадената в БТА Школа, като 15% от тях са започнали след това постоянна работа в Агенцията.

Председателят на Съюза на артистите Христо Мутафчиев посочва в писмото си, че през последните 4 години БТА сключи договори за сътрудничество със Съюза, с 13 театъра, 5 театрални и филмови фестивала, включително и наградите „Икар“ на САБ и двете специализирани висши училища в областта на театъра и киното – Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ и Театралния колеж „Любен Гройс“.

За партньорството между БТА и Съюза на архитектите в България разказва в писмото си председателят на Съюза арх. Петър Диков, като отбелязва, че вече е готов и предстои реализацията на нов проект за реконструкцията на сградата на БТА, свързан с подобряване на общите вътрешни пространства, модерно отопление, климатизация и слънчеви панели, подобряване на изолацията на помещенията, дограма и енергоефективно осветление, както и изграждане на обществена зона с ново парково пространство пред сградата на БТА, след като то вече бе освободено от паркирани автомобили.

„Съюзът на българските композитори има дългогодишно сътрудничество с БТА, което изцяло е заслуга на г-н Кирил Вълчев, за получаване на своевременна информация за успешни достижения на българската музикална култура у нас и в чужбина“, пише председателят на Съюза на българските композиториЦенко Минкин.

„За нас е особено важно да подчертаем последователното и ползотворно партньорство между Съюзът на учените в България и БТА. Благодарение на това сътрудничество значими научни събития – конференции, юбилеи, чествания и инициативи на нашата организация, достигнаха до широката общественост. Същевременно бяха представени постиженията на българските учени и бе подпомогната мисията ни да популяризираме науката като двигател на общественото развитие“, пише проф. Диана Петкова, председател на СУБ. Писма в подкрепа са изпратили и от Съюза на физиците в България, от Съюза на химиците в България.

В писмото си от Фондация „Искам бебе“ разказват, че Кирил Вълчев е в основата на реализираната национална информационна кампания „Бебе навреме“, чрез която Фондацията посредством всички платформи на БТА, популяризира темите за демографията, подкрепата на младите семейства по пътя към родителството и превенцията на репродуктивното здраве.

Лили Иванова, в качеството си на председател на Управителния съвет на фондация „ЛИЛИ ИВАНОВА“, заявява подкрепа за следващ мандат на Кирил Вълчев. „БТА показва изключително отношение към българските артисти и култура. Оценяваме високо партньорството ни с БТА при организирането и провеждането на концертите ми през изминалите няколко години, както и в подготовката и реализацията на проектите на фондация „Лили Иванова“, пише тя в писмото си до Кирил Вълчев.

Подкрепа изразяват и от „Фондацията“. „През изминалите години настоящият директор, г-н Вълчев, изцяло модернизира и промени образа и съдържанието на една напълно остаряла и според доста хора ненужна организация. Възстанови списание ЛИК, така необходимо на голяма част от интелигентните хора в България. Дигитализира архива на БТА“, пишат Иван Лечев, Добрин Векилов – Дони, Славчо Николов и Венко Поромански.

В писмото си Михаил Белчев, Кристина Белчева и Константин Белчев посочват, че през първия си мандат Кирил Вълчев е прояви особено внимание и уважение към хората на изкуствата и културата. „Той подкрепи инициативи, които популяризират българската култура и дават глас на артисти, писатели и музиканти“, пишат те.

„Имаме лични наблюдения от работата на Агенцията покрай партньорството ни за музикалния проект „Акустиката на България“ и сме свидетели на цялата отдаденост, енергия, професионализъм, страст и емоция на г-н Кирил Вълчев. На отношението и процеса на отразяване от многобройните екипи в страната. Размахът, с който се работи е наистина впечатляващ“, пише в писмото си Стефан Вълдобрев.

„Изключително впечатлена съм от посоката, която БТА пое в последните години. Това, че се зае да подпомага изкуството в България и неговото разпространение, е една истинска мисия. И всичко това се дължи на един човек с много ясна визия за това как могат да се случат нещата, така че качествената музика, театър да достигат до най-малките кътчета на нашата прекрасна държава и за това да бъде чуто“, пише Хилда Казасян.

От Фондация Аполония също изразяват пълната си подкрепа за избора на Кирил Вълчев за генерален директор на БТА.

