Гуцанов с ключова новина за заплатите и личните асистенти

Няма закъснение в изплащането на заплатите на социалните и на личните асистенти. От днес те получават средствата си. Това заяви министърът в оставка Борислав Гуцанов:

Те ще бъдат получени днес. Ако някой не ги е получил, може би ще бъде утре. Министерството на финансите преведе парите към нашето министерство в петък. Те веднага бяха прехвърлени от нашите сметки към общините, така че въпросът е решен.

Гуцанов коментира още, че с така наречения удължителен закон за бюджета са гарантирани и по-високите размери на помощите за хората с увреждания, които са обвързани с линията на бедност, за догодина тя е 764 лева:

"Те са с постановление на Министерския съвет, така че всичко е наред. Няма проблеми. Относно най-уязвимите групи от обществото това, което зависи от нашето министерство, е направено".

Заради ръста на минималната заплата на 620,20 евро от 1-ви януари автоматично се повишават и заплатите на лични и социални асистенти. Те по закон са обвързани с коефициенти към минималното възнаграждение за страната.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com