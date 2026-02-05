Общество

Слаба магнитна буря удари Земята, но до часове се чака нещо по-силно

Бяха регистрирани 15 слънчеви изригвания

На 5 февруари нова геомагнитна буря удари Земята, както и прогнозираха учените, съобщи ТАСС, позовавайки се на Руския институт по приложна геофизика.

По данни на института нивото й е достигнало степен G1 по петстепенната скала, при която G5 означава „изключително силна“, а G1 – „слаба“ буря.

В същото време експерти от Лабораторията по слънчева астрономия към Руската академия на науките предупредиха, че в рамките на 24 часа бурята може да се усили до нива G2–G3, пише ТАСС.

Ден по-рано, на 4 февруари, бяха регистрирани 15 слънчеви изригвания, включително едно от най-високия клас X.

