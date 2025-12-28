Един регион догони София, нов град удари дъното

Всяка година изследването „Регионални профили: показатели за развитие“ на Института за пазарна икономика се превръща в своеобразен рентген на страната - числа, които говорят сами. Изданието за 2025 г. не прави изключение. То проследява десет години развитие и показва нещо, което до вчера изглеждаше немислимо: един регион вече диша във врата на София, а друг — удари дъното така, както никой друг досега.

Стара Загора: индустриалният мотор, който настигна столицата

София остава безспорният лидер по доходи, инвестиции и икономическа активност - това е константа в последните повече от 36 години. Но за първи път от десетилетие само една област успява да се нареди до нея по ключовия показател БВП на човек от населението: Стара Загора.

Според данните на ИПИ за 2023 г. само столицата и Стара Загора имат БВП на човек над средното за страната. Разликата остава голяма — около 62 хил. лв. в София срещу 36 хил. лв. в Стара Загора — но фактът, че именно този регион се откъсва от групата на останалите, е показателен.

Причините са ясни:

силна индустриална база;

високи нива на заетост;

стабилни инвестиции;

ръст на заплатите, който според ИПИ е сред най-високите в страната.

Стара Загора вече не е просто „индустриален център“. Тя е вторият икономически полюс на България, който започва да оформя собствена тежест, независима от столицата.

Силистра: новият най-беден регион на България

Докато Стара Загора се изкачва, Силистра пропада.

И то не просто в рамките на собствената си история — тя вече е най-бедната област в страната, измествайки Северозапада от дъното.

Според „Регионални профили 2025“ Силистра заема последно място по доходи и стандарт на живот.

Над една трета от населението живее под линията на бедност — най-високият дял в България.

Икономиката: растеж, който не се усеща

Да, областта отчита най-висок ръст на чуждестранните инвестиции, но това е ръст от най-ниската база в страната. В абсолютни стойности Силистра остава последна. Това означава едно: инвестициите са твърде малко, за да променят живота на хората.

БВП расте бавно, заплатите — още по-бавно, а заетостта не успява да компенсира натрупаното изоставане.

Инфраструктура: пътища има, канализация няма

ИПИ отчита сравнително добро качество на пътната настилка, но делът на първокласните пътища е ограничен.

По-сериозният проблем е друг: голяма част от населените места нямат канализация — показател, който директно влияе върху качеството на живот и възможностите за бизнес.

Администрация и данъци: ниски оценки, ниско доверие

Силистра е сред областите с най-слаба оценка за работата на администрацията.

Единствено данъкът върху превозните средства е по-висок от средното — всичко останало е под нивото, което би привлякло инвеститори.

Демографията: най-бързо топящият се регион

Силистра отчита най-големия спад на естествения прираст в България.

Младите напускат, раждаемостта е ниска, а населението застарява.

Професионалното образование е сравнително добре съобразено с местната икономика, но резултатите на учениците остават под средните за страната.

Здравната система страда от недостиг на лекари — проблем, който вече се превръща в структурен.

Единствената светла точка: сигурността

Парадоксално, но факт: Силистра е сред областите с най-висока разкриваемост на престъпленията.

Това е единственият показател, по който регионът се нарежда сред добрите примери.

Големият извод: България остава на две скорости

Изследването на ИПИ за 2025 г. очертава ясно разделение:

София и индустриалните центрове — Стара Загора, Пловдив, Варна, Русе — дърпат икономиката напред.

Периферните области — Силистра, Видин, Монтана — остават трайно в дъното.

Това не е просто статистика. Това е карта на бъдещето.

И ако България не предприеме целенасочени политики за подкрепа на най-изоставащите региони, пропастта ще продължи да се разширява.

