България отчете по-силен растеж от очакваното
Данните на НСИ показват първото тримесечие на 2026 г.
Следете всички новини, анализи и коментари за Растеж. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Данните на НСИ показват първото тримесечие на 2026 г.
Последните седем години бяха доста тежки за този знак
Месото с до 20% нагоре, самолетните билети скачат с 22%
Индустрията и строителството отчитат спад
Търсенето на жилища е изключително голямо, което води до покачване на цените
Големият рентген на ИПИ за 2025 г. разкрива новата география на богатството и бедността в България
Ще продължи ли американският президент да нарича Педро Санчес добър човек?
Проектът на БАИ и Министерството на иновациите обещава прозрачност, достъпност и скорост в икономическите решения
Представянето ще се проведе от 16 часа в сградата на МИР
Инфлацията остава под контрол, безработицата намалява, но външнотърговският баланс остава в дефицит
Новият доклад на Фонда опровергава страховете от глобален спад и сочи стабилизация
Според тримесечния обзор на The Investment Institute by UniCredit Централна и Източна Европа ще изпревари растежа на ЕС през 2025-2026 година
Финансирането подкрепя разширяването на устойчивото производство на метали и кръговата икономика в Европа
По-бърз е и растежът на средната работна заплата в сравнение с първото тримесечие на годината
2025 година носи рекорди за последното десетилетие
МРЗ расте по-бързо от производителността, опасни изкривявания на пазара на труда
НСИ отчита годишен ръст от 3,1% за второто тримесечие, подкрепен от силно крайно потребление и положително външнотърговско салдо
БАКБ разширява диверсифицирано кредитния си портфейл, като регистрира ръст от 16,71%
Американските мита оказват негативно влияние върху растежа на фирмите
Растежът на БВП с 3,1% през първото тримесечие е по-висок от предварително очаквания