Интерактивна карта ще разхожда инвеститорите из България

България направи крачка към модерна дигитална икономика с представянето на първата по рода си национална платформа „Интерактивна инвестиционна карта на България“, създадена, за да обедини на едно място всички стратегически данни за индустриални зони, научна инфраструктура и инвестиционни имоти.

Проектът, реализиран от Българската агенция за инвестиции (БАИ) със съдействието на Министерството на иновациите и растежа (МИР), има за цел да направи страната по-привлекателна и предвидима за българските и чуждестранните инвеститори.

Карта на възможностите - новият инструмент на инвеститорите

Платформата е разработена с подкрепата на „Информационно обслужване“ и в партньорство с Агенцията по заетостта, Националния статистически институт, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“. Тя е замислена като централизирана и актуална база данни, която предоставя ключова информация на едно място.

Интерактивната карта обединява три основни категории данни: индустриални зони и паркове, научно-технологична инфраструктура и инвестиционни имоти.

Бизнесът може да търси и филтрира информация по населено място, тип собственост, площ, инфраструктура (наличие на ток, вода, газ и други), като при избор на обект системата показва детайлни параметри – адрес, кадастрален номер, категория на земята, транспортна достъпност и връзки към официални сайтове.

Освен това икономическите показатели по региони – като демографска структура, работна сила и наличие на инвеститори – се визуализират директно върху картата, което я прави ценен инструмент за бизнес анализа и планиране.

Инвестиционният процес трябва да е бърз и адаптивен

„Платформата е резултат от систематични усилия за подобряване на инвестиционната среда в страната“, заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на представянето. Той подчерта, че индустриалните зони са ключов инструмент за ускоряване на икономическите процеси и че администрацията трябва да се движи със скоростта на бизнеса.

„Времето е ключов фактор. Тази платформа е част от решението – тя дава яснота, достъпност и скорост“, каза министърът.

Дончев допълни, че новият инструмент ще засили връзката между бизнеса и научната общност, популяризирайки националната иновационна инфраструктура – Центровете за върхови постижения, Центровете по компетентност и „София Тех Парк“. „Идеята е лабораторното оборудване, в което държавата е инвестирала милиони, да бъде достъпно не само за учените, а и за предприятията“, обясни той.

„Това е само началото. Още много усилия трябва да бъдат положени, за да бъде инвестиционният процес по-бърз и по-адаптивен към нуждите на инвеститорите. Дължим им подобрения в ефективността на институциите и сроковете за реакция. Особено за ключови инвеститори трябва да можем да предложим 24-часово съдействие при решаването на административни въпроси“, подчерта вицепремиерът.

В заключение той изтъкна, че имиджът на страната е пряко свързан с икономическата ѝ привлекателност: „От огромно значение за инвестиционния интерес към България е начинът, по който изглеждаме навън. А начинът, по който изглеждаме навън, е начинът, по който се чувстваме в България. Трябва да имаме повече самочувствие – тогава и постиженията ще са големи.“

Картата идва навреме и ще улесни всички

Изпълнителният директор на БАИ Мила Ненова заяви, че платформата ще продължи да се развива и обогатява. „Колкото по-активно участниците в екосистемата подават информация, толкова по-полезна ще бъде тя за бизнеса и регионалното развитие“, посочи тя.

Директорът на Института GATE към Софийския университет проф. Силвия Илиева определи проекта като нов начин на мислене, който обединява усилията на институциите и частния сектор. „Интерактивната инвестиционна карта е мост между знанието и капитала, между идеята и реализацията. Тя дава шанс и на по-малките населени места да покажат потенциала си – инфраструктура, научна база, индустриални терени – и така да задържат младите хора и да привличат инвестиции“, коментира Илиева.

Основателят и изпълнителен директор на Тракия икономическа зона Пламен Панчев също приветства инициативата: „Платформата идва точно навреме – тя ще улесни комуникацията между инвеститори, институции и индустриални зони. Успехът ѝ ще зависи от активността на всички нас – колкото по-пълна и актуална е информацията, толкова по-голяма ще бъде ползата за икономиката.“

България с дигитална визитка пред света

По време на представянето участниците се обединиха около идеята платформата да стане международно разпознаваема – чрез промотиране от българските посолства и търговски представителства зад граница.

На събитието присъстваха представители на държавни институции, посолства, индустриални паркове, Центрове за върхови постижения, двустранни търговско-индустриални камари и представители на бизнеса от различни сектори.

С въвеждането на „Интерактивната инвестиционна карта на България“ страната си осигурява модерен инструмент за прозрачност, бързина и достъпност, който може да се превърне в новото лице на българската икономика пред света.

ЛИНК към Интерактивната инвестиционна карта на България: https://investmap.government.bg/

