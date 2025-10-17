Свърши се! Гърция поряза хиляди българи

Бъългарите с имоти в Гърция много да внимават!

От 1 януари 2026 г. в Гърция влиза в сила нов закон, който забранява плащането на наеми в брой. Всички плащания — включително за жилища, наети от чужденци, в това число и българи — ще трябва да се извършват само по банков път, съобщава NOVA.

Мярката цели да ограничи укриването на данъци от собственици, които отдават имотите си под наем без да декларират доходите си.

Досега банковото плащане беше задължително само за търговски договори, но сега изискването се разширява и за жилищни наеми.

Ако наемът не се плаща по банка, наемодателят губи законовото 5% приспадане за амортизация на имота.

Същевременно, наемателите, които отказват банков превод, ще губят правото си на годишна жилищна помощ и всички държавни субсидии, свързани с наемането.

От Федерацията на собствениците на имоти (POMIDA) вече предупредиха хиляди собственици да се подготвят за плавен преход към новия режим.

Във всички нови или подновени договори за наем трябва да бъде включена клауза:

„Наемът ще се плаща изключително по банков път по IBAN на наемодателя в рамките на първите пет дни от месеца. Отказът се счита за неплащане и дава право на прекратяване на договора.“

Всеки наемодател трябва да декларира банковата си сметка (IBAN) пред гръцката данъчна администрация AADE чрез електронен портал.

За да се избегнат санкции и загуба на отстъпки, властите препоръчват целият наем за годината да бъде платен до 31 декември.

Новата регулация засяга и български граждани, които живеят, работят или инвестират в имоти в Гърция, и се очаква да промени изцяло пазара на наеми в южната ни съседка.

