Управителят на БНБ: Еврозоната е стратегически актив за модернизацията на България

Българската икономика демонстрира устойчивост въпреки вътрешнополитическите турбуленции и външните шокове, коментира управителят на БНБ Димитър Радев. По думите му икономическият растеж на страната остава над средния за Европейския съюз, а инфлацията продължава да се нормализира и вече се доближава до нивата в еврозоната.

Банковият сектор също запазва стабилност, подчерта Радев и посочи качества като силна ликвидност, висока капитализация и добри финансови резултати. Според него това се дължи не само на регулациите, но и на устойчивостта и усилията на българския бизнес. Управителят на БНБ говори на събитие на Асоциацията на банките в България, организирано по повод Деня на банкера.

„Присъединяването към еврозоната е стратегически актив с огромен потенциал за ускорено модернизиране на икономиката, за подкрепа на инвестициите и за повишаване на устойчивостта на страната при днешните глобални рискове и геополитическа несигурност“, заяви той. „За да използваме този потенциал, е необходимо да имаме предвидима политическа среда“, допълни Радев.

Вицепрезидентът Илиана Йотова също подчерта ролята на банковия сектор: „Ако днес някой може да каже, че ние сме готови за въвеждането на еврото, то това са българските банки.“

Председателят на Асоциацията на българските банки Петя Димитрова представи ключови показатели на сектора: „Банките в България ще влязат с над 107 милиарда евро активи, с кредитен портфейл от 62 милиарда евро и с депозити над 83 милиарда евро.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com