ОББ с най-високо признание за лидерската ѝ позиция и изключителните ѝ бизнес резултати за 2025 г.

На 32-рите годишни награди „Банкер на годината“, организирани от „БАНКЕРЪ“, Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Group в България, бе отличен с престижния приз „Банкер на годината“ за запазване на водещата позиция на ОББ като най-голяма по общ размер на активите банка на пазара през 2025 г.

Тази награда е признание за изключителните бизнес резултати на ОББ във всички бизнес линии през отиващата си година, с което банката затвърждава лидерската си позиция като най-голямата финансова институция в страната.

ОББ спечели първото място по активи на българския банков пазар чрез поредица от успешни сливания и придобивания. През 2025 г. банката затвърди позицията си чрез отлични бизнес постижения. В момента активите на ОББ достигат впечатляващите 42 милиарда лева – сума, която представлява около една пета от всички активи на банковия сектор в България.

„Да си най-голям е едно нещо, но да съумееш да останеш най-голям – съвсем различно. Благодаря на всички 5000 служители на ОББ за отдадеността и професионализма им, както и на над 2 милиона клиенти, които ни гласуват доверие всеки ден. Това отличие е плод на нашите общи усилия и ангажираност към устойчивия успех на банката“, заяви Кристоф Де Мил по повод наградата.

ОББ за първи път получава приза „Банкер на годината“ в категорията „Общ размер на активите“, което подчертава впечатляващото развитие на банката през последните месеци. По-рано през 2025 г. ОББ бе отличена и с наградата „Банка на годината“ в категория „Пазарен дял“.

Кристоф Де Мил пое поста главен изпълнителен директор на ОББ в началото на годината, след като успешно ръководи сливането и интеграцията между ОББ и българското подразделение на Райфайзенбанк интернешънъл. Именно този стратегически успех, заедно с последвалите бизнес успехи на ОББ, допринесе за неговия избор и му даде възможност да реализира първите си значими успехи начело на банката.

Наградата „Банкер на годината“ е символ на доверие, стабилност и професионална отговорност към клиентите, партньорите и служителите на ОББ, като потвърждава водещата роля на банката на българския пазар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com