ЕБВР дава гаранция за зелен портфейл от 50 млн. евро на УниКредит Булбанк

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписа гаранционна схема с УниКредит Булбанк за 50 милиона евро по програмата на Европейския съюз InvestEU. Благодарение на нея банката ще може да отпусне 100 милиона евро нови кредити за зелени инвестиции – подобряване на енергийната ефективност и внедряване на възобновяема енергия в сградите, както и проекти за устойчив транспорт. Гаранцията включва частично покритие на риска от първа загуба от Фонда InvestEU и допълнително техническо сътрудничество по програмата.

„Радваме се днес да подпишем това споразумение за портфейлна гаранция с Уникредит Булбанк. То ще позволи на един от основните ни партньори във финансовия сектор в България да увеличи обема на кредитите за финансиране на устойчиви проекти в реалната икономика, а това е от ключово значение, за да може страната да постигне енергийните и климатичните си цели, подпомагащи зеления преход“, заявиа Мануела Несл, ръководител на ЕБВР за България.

„Подписването на гаранционната схема с ЕБВР е важна стъпка в нашата мисия да ускорим прехода към устойчива икономика. За УниКредит Булбанк подкрепата на зелените инвестиции е стратегически приоритет, който създава стойност за бизнеса, обществото и природата“, посочи Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор на УниКредит Булбанк.

„Чрез тази гаранция ще можем да подкрепим още повече компании и проекти, които инвестират отговорно и иновативно. Като банката за бъдещето на Европа, ние водим с пример – чрез зелено финансиране, ESG ангажираност и визия за успех, измерен чрез положителното въздействие върху света около нас“, допълни тя

Проектът ще подпомогне България – икономиката с най-висока въглеродна интензивност в Европа – в прехода към зелена икономика. Схемата ще помогне на УниКредит Булбанк да засили устойчивостта си чрез по-ефективно управление на капитала и освобождаване на кредитен капацитет за допълнително устойчиво финансиране.

Гаранцията ще подкрепи стратегическите цели на ЕБВР в България, като укрепи местния банков сектор и допринесе за напредъка към националните и европейските енергийни и климатични цели. Всички финансирани проекти ще покриват строгите критерии на ЕБВР за преход към зелена икономика, фокусирайки се върху повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на CO₂.

Програмата InvestEU предоставя на Европейския съюз дългосрочен инструмент за мобилизиране на значителни публични и частни инвестиции в подкрепа на устойчиво възстановяване и растеж. Тя е насочена към ключови политически приоритети на ЕС, включително Европейския зелен пакт и цифровия преход.

ЕБВР е сред водещите институции в климатичното финансиране и до момента е инвестирала близо 5 милиарда евро в 314 проекта в България. Банката е основен партньор на InvestEU и прилага инструменти за споделяне на риска в портфейлите на финансови посредници в държавите от ЕС, в които оперира.

