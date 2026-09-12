20 години УниКредит Кънсюмър Файненсинг - от първия компютър за 160 евро до милиони клиенти
За две десетилетия дружеството се превърна в лидер в потребителското кредитиране и в част от ежедневните решения на домакинствата
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За две десетилетия дружеството се превърна в лидер в потребителското кредитиране и в част от ежедневните решения на домакинствата
Банката залага на комбинация между дигитална бързина и личен контакт за 100 000 активни клиенти
Инициативата обединява финансови решения, консултантска подкрепа и инструменти с гаранции
Инвеститорите стават все по-осъзнати и целенасочени
Първите пет години лихвата е фиксирана на 2,89%
Услугата е изцяло дистанционен процес за жилищно кредитиране
Гаранцията по програмата покрива 50% от размера на всеки кредит
Икономиките на страните ще бъдат движени от силно вътрешно търсене, нарастващи инвестиции и натрупване на богатство от домакинствата
Още 5 държави в рамките на Групата получиха високото международно признание
Устойчивата трансформация е предпоставка за по-успешно развитие на българския бизнес
До края на 2025 г. всички АТМ устройства ще изплащат суми в левове
Банката ще може да финансира нови зелени проекти за 100 млн. евро в подкрепа на енергийния преход в България
След получаване на регулаторни одобрения от БНБ и ЕЦБ, той ще се присъедини и към Управителния съвет на банката
Новото допълнение в продуктовата линия финансови инструменти за корпоративни клиенти са структурираните продукти с един или с няколко базови актива с...
Отличието е от PWM/Тhe Banker в Global Private Banking Awards 2025
Булбанк Мобайл се утвърждава като водеща дигитална платформа в банковия сектор
Доброволните пенсионни фондове вече носят над 323 млн. лв. доход на българите
Инициативата е част от ангажимента на УниКредит към устойчиво образование, равен достъп и социално развитие чрез иновативни дигитални решения
Над 80% от ресурса е насочен към по-слабо развитите региони на страната
Според тримесечния обзор на The Investment Institute by UniCredit Централна и Източна Европа ще изпревари растежа на ЕС през 2025-2026 година