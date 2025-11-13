УниКредит Булбанк е най-добрата банка за частно банкиране в България

УниКредит Булбанк спечели престижното отличие за най-добра банка в сферата на частното банкиране в България от уважаваната международна медия PWM/The Banker за 2025 г. В 17-ото годишно издание на Global Private Banking Awards бяха подадени над 350 кандидатури от 120 институции в 55 държави.

Наградените финансови институции се оценяват по редица критерии, включително разпределение на активи, иновации, стратегии за растеж, обслужване на клиенти, устойчиво и отговорно управление и други.

„В УниКредит Булбанк непрекъснато се стремим да надграждаме клиентското обслужване, като поставяме индивидуалните нужди и очаквания на нашите клиенти в центъра на всичко, което правим. Признанието от The Banker е потвърждение за усилията ни и за стойността на нашия подход. Изказваме искрена благодарност към нашите клиенти за доверието, както и към екипите, които го печелят всеки ден с професионализъм, отдаденост и безупречна работа. Именно те са сърцето на нашия успех“, коментира Борислав Генов, Главен директор „Банкиране на дребно“ в УниКредит Булбанк.

Според изданието, индустриалните фамилии, корпорациите и заможните инвеститори се спират на частното банкиране за управление на аворите, като все по-голямо значение за избора на финансова институция придобиват културата, лидерството и моделът на обслужване. Банките, които разширяват услугите си към специфични сегменти като управление на семейни авоари и предприемачество, успяват да изградят по-успешни модели, сочат световните тенденции в този бизнес.

Престижното издание отбелязва, че УниКредит Булбанк запазва водещата си позиция в България за втора поредна година, като активно се ангажира със следващото поколение в контекста на глобалния процес на прехвърляне на авоарите, посвещавайки време за разбиране и приветстване на техните нужди.

„Гордеем се, че вече обслужваме трето поколение клиенти – доказателство за доверието и приемствеността, които изграждаме чрез дългосрочен ангажимент към клиентите и техните наследници. Нашият успех се дължи на ясна визия, професионализъм и екип с дълбока експертиза, който създава стойност за клиентите чрез адаптивност, етични стандарти, безкомпромисно качество на обслужване и глобални решения. Благодарим на PWM/The Banker за признанието и на нашите клиенти за доверието – ангажирани сме да продължим да надграждаме постигнатото и да създаваме стойност за поколения напред“, каза Дарин Пешев, директор „Частно банкиране“ в УниКредит Булбанк.

УниКредит Булбанк продължава да задава стандарта в частното банкиране, предлагайки индивидуални решения, които защитават и развиват клиентските авоари с ясна визия за бъдещето. Екипът на Частно банкиране с радост ще подкрепи клиентите да превърнат своите цели в устойчив успех чрез глобалната си експертиза и изключително лично отношение.

За изданието PWM (Professional Wealth Management):

Публикувано от Financial Times, Professional Wealth Management (PWM) е специализирано издание, което анализира стратегии за растеж на банки, предлагащи частно банкиране, както и регионалните финансови центрове, в които те оперират. PWM е посветено на изследване на решенията, предлагани за финансите на частни клиенти и предприемачи, като цели да подпомага финансовите институции в създаването на ефективни модели за дистрибуция и финансови решения за развиващите се пазари.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com