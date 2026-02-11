Шефът на Yettel поема управата на CETIN International

CETIN International обяви стратегическа промяна в управлението си, като назначава Джейсън Кинг – настоящ главен изпълнителен директор на Yettel България – за свой главен изпълнителен директор, считано от 1 май 2026 г. Решението бележи ключов момент за компанията, която засилва фокуса си върху развитието на ИКТ услугите и инфраструктурните си операции в Централна и Източна Европа.

Кинг ще бъде базиран в Прага и успоредно с новата си роля ще отговаря за развитието на ИКТ инициативите на групата на международните ѝ пазари в Унгария, Сърбия, България и Словакия. Той ще работи в тясно сътрудничество със съответните бордове на директорите и управленските екипи в отделните държави, като целта е ускоряване на растежа и надграждане на вече изградената инфраструктурна база.

Новият изпълнителен директор поема поста от Юрай Шедиви (Juraj Šedivý). В рамките на дългосрочен план за приемственост в управлението Шедиви се оттегля от изпълнителната си длъжност, но ще продължи да изпълнява стратегическа роля като председател на Борда на директорите на CETIN International и CETIN в Чехия. От 2019 г. насам той заема висши ръководни позиции в структурите на CETIN, като ръководи модернизацията на инфраструктурата, развитието на мрежата и повишаването на оперативната ефективност в региона.

„Юрай Шедиви допринесе съществено за развитието на CETIN и ще продължи да определя стратегическата посока като председател на Борда на директорите на CETIN International. Назначението на Джейсън Кинг бележи следваща важна стъпка в засилването на фокуса ни върху ИКТ сферата и ускоряването на растежа в Централна и Източна Европа“, коментира Балеш Шарма, главен изпълнителен директор на групата e& PPF Telecom, която е мажоритарен акционер в CETIN International.

Джейсън Кинг ръководи Yettel България от септември 2018 г. Преди това той заема висши мениджърски позиции в международни телекомуникационни компании като VEON, UPC Чехия (Liberty Global) и Deutsche Telekom. Под негово управление Yettel България затвърждава позицията си в мобилния сегмент, разширява дейността си към пазара на фиксирани услуги и реализира ключови стъпки в развитието на мрежата и дигиталната трансформация на компанията.

От компанията уточняват, че новият главен изпълнителен директор на Yettel България ще бъде обявен своевременно.

