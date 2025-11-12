Доволни, свързани и онлайн. Българите поставят висока оценка на телекомите

Българите дават изключително висока оценка на телекомуникационните услуги у нас. Според национално представително проучване на агенция TREND, проведено по поръчка на Алианса на технологичната индустрия, 90% от анкетираните смятат, че качеството на услугите е на европейско ниво, а общата оценка, която българите поставят на сектора, е 8 от 10 точки.

Данните очертават една от най-позитивните картини в последните години – пазар, който вече не догонва Европа, а я е настигнал.

Висока удовлетвореност и доверие към операторите

84% от потребителите са доволни от мобилните услуги, а почти същият процент оценява положително домашния интернет и платената телевизия. Основните причини за високата оценка са широкото покритие (57%) и добрата скорост на мрежата (53%), следвани от доброто съотношение между цена и качество (42%) и надеждността на услугите (39%).

Проучването показва, че доверието в телекомуникационните оператори остава стабилно – 72% от анкетираните заявяват, че вярват на своя доставчик. Почти 90% смятат, че българските телекомуникации вече се равняват на европейските. Интересно е, че две трети от анкетираните усещат подобрение през последните три години – знак, че секторът се развива бързо и последователно.

България – дигитална и свързана нация

93% от българите вече имат смартфони, а почти всички между 18 и 65 години използват мобилен интернет. За 70% от хората мобилният телефон е незаменим – те признават, че биха се почувствали зле, ако останат без него дори за един ден. Всеки пети прекарва онлайн повече от четири часа дневно.

Интернетът у нас се използва основно за комуникация (72%), социални мрежи (58%) и търсене на информация (56%). Жените и младите до 50 години са по-активни в социалните мрежи, докато мъжете между 40 и 60 търсят повече информация. Две трети от младите използват интернет предимно за забавление, а едва една пета – за работа или учене.

Онлайн пазаруването вече е ежедневие – над 60% от българите купуват продукти онлайн, като 86% от тях го правят през смартфон. Жените са водещи в това отношение (75%), а най-активни са хората под 40 години. Половината от пълнолетните българи вече използват и онлайн банкиране.

Качеството е по-важно от промоциите

Въпреки че цената остава важен фактор, именно качеството на услугите е основният мотив за избор на оператор. Българите търсят стабилна връзка и висока скорост, а не краткотрайни промоции. Сред по-възрастните обаче има усещане, че цените растат по-бързо от доходите, което обяснява тяхната по-ниска удовлетвореност.

Младите, напротив, възприемат телекомуникациите като неразделна част от живота си – от работа до развлечения. Те са и най-активните дигитални потребители, които диктуват бъдещето на пазара.

Новите предизвикателства – сигурност и зелени технологии

Макар че доверието в сектора е високо, темите за защита на личните данни и киберсигурността започват да излизат на преден план. Почти половината от анкетираните (48%) свързват телекомуникационните компании и с идеята за устойчиво развитие – чрез енергийна ефективност и зелени технологии. Но този дял все още е далеч под нивото на удовлетвореността и показва, че компаниите трябва да общуват по-ясно за своите екологични политики.

„Подобни проучвания имат ключово значение за развитието на сектора, защото ни показват къде сме и какво трябва да подобрим. Особено окуражаващо е, че най-високите оценки идват от младите потребители“, коментира Адреана Атанасова, председател на УС на Алианса на технологичната индустрия. „Това е знак, че сме на прав път, но и че трябва да работим още, за да останем двигател на цифровата трансформация на България“, каза тя.

