Наш град става световен лидер! Енергиен гигант строи мегазавод

Пловдив отново влиза в световната карта на високите технологии. Един от най-големите играчи в енергийния мениджмънт и индустриалната автоматизация – Schneider Electric – започва изграждането на нова високотехнологична фабрика край града. Инвестицията не просто разширява присъствието на компанията у нас – тя превръща региона в стратегически център за производство, инженеринг и иновации.

Новата фабрика – повече от разширение

По думите на Ивелина Николова, изпълнителен директор на Schneider Electric за регион „Южни Балкани“, новото предприятие ще бъде разположено непосредствено до съществуващата база и ще добави около 10 декара производствена площ, с възможност за разширение до 20 декара. Очаква се да заработи през 2026 г., след преминаване през стандартните административни процедури.

Паралелно с това компанията вече е направила първа копка на новата си „умна“ фабрика в Тракия икономическа зона – проект за над 107 млн. лв., който ще разкрие 110 нови работни места.

Европейската стратегия: производство по-близо до пазара

Глобалните икономически промени, геополитическите рискове и необходимостта от по-къси и устойчиви вериги на доставки тласкат индустриалните гиганти към локализация на производството. Schneider Electric е сред компаниите, които най-активно преместват капацитет към Европа – тенденция, която работи в полза на България.

Новият завод в Пловдив е част от тази стратегия. Той няма да бъде просто допълнителна линия, а пълен производствен цикъл за определени продукти – от инженеринг и дизайн до финален монтаж. Това превръща обекта в технологичен хъб, който ще изисква нов тип компетенции и по-висока квалификация на работната сила.

Пловдив – индустриалното сърце на България

С новата инвестиция регионът затвърждава позицията си като най-бързо развиващия се индустриален център в страната. Тракия икономическа зона вече е дом на десетки международни компании, а Schneider Electric е сред най-ярките примери за успешна трансформация – от класическо производство към смарт фабрика, сертифицирана по най-високите вътрешни стандарти на групата.

Какво ще произвежда новият завод

По информация от компанията и публичните източници, в Пловдив Schneider Electric произвежда миниатюрни прекъсвачи, компоненти за електроразпределение и решения за енергийна ефективност. Новата фабрика ще добави продукти с по-висока добавена стойност, включително:

интелигентни енергийни модули

компоненти за автоматизация

системи за управление на електроинфраструктура

Това ще позиционира България като ключов доставчик за над 30 държави, които вече използват продукцията от пловдивската база.

Инвестиция в хората – нови работни места и нови професии

С разширяването Schneider Electric ще търси инженери, мехатроници, специалисти по автоматизация, IT експерти и оператори за високотехнологични линии. Компанията традиционно работи с университети и професионални гимназии в региона, което означава нови възможности за младите специалисти.

Градът, който става лидер

Пловдив не просто привлича инвестиции – той се превръща в регионален лидер в индустриалните технологии. Новият завод на Schneider Electric е поредното доказателство, че България може да бъде конкурентна на глобалната карта, когато предлага стабилна среда, квалифицирани кадри и стратегическа локация.

