Златни градове и села. Топ 10 на новите заводи у нас

Докато публичният дебат често се фокусира върху държавните инфраструктурни проекти, през 2025 г. именно частният капитал зададе най-ясните икономически сигнали. В различни региони на страната бизнесът обяви и реализира инвестиции за стотици милиони евро и лева в енергетика, индустрия, технологии и логистика, които очертават реалната икономическа карта на България.

Соларен проект „Габаре“ на OMV Petrom и Enery (Северозападен икономически район)

Една от най-мащабните частни инвестиции, обявени в България през 2025 г., е соларният мегапроект „Габаре“ край Бяла Слатина с планиран общ обем около 200 млн. евро. OMV Petrom придоби 50% от проекта, разработван от Enery, като сделката беше представена като стратегически ход в рамките на тази инвестиционна рамка от приблизително 200 млн. евро. Фотоволтаичната централа е сред най-големите в страната и включва възможност за изграждане на батерии за съхранение.

Проектът „Габаре се разглежда като една от ключовите частни инвестиции във възобновяемата енергия през 2025 г. Участието на OMV Petrom придава тежест на вложението и показва дългосрочен ангажимент към българския енергиен пазар. Проектът е посочван като ориентир за мащаба, който частният капитал вече е готов да поеме.

Икономическият ефект от инвестиция за стотици милиони евро в Северозападна България се оценява като значим. Освен пряката заетост, проектът предполага подобрения в енергийната инфраструктура и свързаните услуги. Самият факт, че става дума за около 200 млн. евро, поставя инвестицията сред най-големите частни вложения в региона за последното десетилетие.

Енергийните проекти на United Group (Северозападен район)

United Group обяви през 2025 г. инвестиционна програма за 120 млн. евро, насочена към изграждането на няколко фотоволтаични и един вятърен парк в България. Част от тези проекти с обща стойност 120 млн. евро са локализирани в Северозападния район, включително в региона на с. Грамада. Компанията публично заяви, че това е изцяло частна инвестиция.

Инвестицията от 120 млн. евро е пример за навлизането на големи телекомуникационни и медийни групи в енергетиката. Произведената енергия ще се използва основно за собствените нужди на групата, сред чиито активи е миболният оператор „Виваком“. Така сумата се разглежда и като инструмент за дългосрочно намаляване на оперативните разходи.

За Северозападния район инвестиция в размер на десетки милиони евро има и символично значение. Анализаторите подчертават, че подобни вложения могат да доведат до вторични инвестиции и нови бизнеси. В този смисъл проектите на United Group надхвърлят чисто енергийния ефект.

Модернизацията на завод „Рубин“ (Северен централен район)

Стъкларският завод „Рубин“ в Плевен реализира частна инвестиция за над 140 млн. лв., отчетена през 2025 г., включваща пускането на нова високотехнологична пещ и цялостна модернизация на производството. Проектът е сред най-големите индустриални вложения в Северна България през последните години.

Модернизацията е представяна като кулминация на дългосрочна стратегия за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на завода. В публикациите се подчертава значението на новите технологии в условията на високи енергийни разходи и натиск върху индустрията.

За Плевен инвестицията има и силен социален ефект, тъй като стабилизира заетостта и производството. Това е един от редките примери за толкова мащабен частен индустриален проект извън големите икономически центрове.

Новата фабрика на Biovet в Разград (Североизточен район)

През 2025 г. Biovet официално отчете завършването и пускането в експлоатация на новия си високотехнологичен завод в Разград, реализиран с частна инвестиция от около 140 млн. лв. Проектът е сред най-големите фармацевтични вложения в България през последните години и бе отличен в рамките на конкурса „Инвеститор на годината“.

Новото производство е насочено към ветеринарномедицински продукти и активни субстанции, предназначени основно за износ. Заводът е оборудван с модерни технологии и отговаря на най-високите международни стандарти, което позволява на компанията да разшири присъствието си на глобалните пазари.

За Разград и Североизточния регион инвестицията има ключово значение, тъй като затвърждава ролята на града като фармацевтичен център. Анализаторите отбелязват, че проектът има дългосрочен ефект върху заетостта, квалификацията на кадрите и индустриалния профил на региона, без да разчита на държавно финансиране.

Заводът на Enpay в Шумен (Североизточен район)

През 2025 г. турската компания Enpay официално обяви инвестиция между 65 и 70 млн. евро за изграждането на нов завод за електроиндустриални компоненти в Шумен. Проектът е ориентиран към европейските пазари и е позициониран като дългосрочно производствено присъствие в България.

Инвестицията се вписва в тенденцията за преместване на производства по-близо до Европейския съюз и съкращаване на веригите за доставки. Шумен е посочен като стратегически избор заради наличието на индустриални терени и кадри.

За региона проектът се възприема като възможност за технологично обновление и диверсификация на икономиката. Местните власти и бизнесът го определят като потенциален катализатор за привличане на нови инвеститори.

Разширението на Lozen Tech Park - Lindner (Югозападен регион)

Lozen Tech Park край с. Лозен навлезе в нов етап на развитие с обявена през 2025 г. частна инвестиция от около 100 млн. лв. за разширяване на технологичния парк, нови производствени и офисни площи и съпътстваща инфраструктура. Проектът е едно от най-големите частни извънстолични вложения в Югозападния район.

Паркът често се дава като пример за успешен модел на комбиниране на индустрия, технологии и услуги. Разширението е планирано поетапно, с ясна дългосрочна визия за развитие.

За района около София проектът е показателен за изместването на бизнеса към периферни зони. Анализаторите отбелязват, че подобни инвестиции създават цялостна икономическа екосистема, а не просто нови сгради.

Производствената база на BTL Industries в Пловдив (Южен централен регион)

BTL Industries откри през 2025 г. нова високотехнологична производствена база в Пловдив с инвестиция от около 100 млн. лв., представяна като една от най-големите чешки инвестиции в България. Базата обединява производство и развойна дейност и е ключова за глобалната структура на компанията.

Проектът беше широко отразен като пример за доверие в индустриалния потенциал на региона. Компанията посочва като основни фактори инфраструктурата, логистиката и наличието на квалифицирани кадри.

За Южен централен район инвестицията затвърждава позицията му като водещ индустриален център. Присъствието на компании от сектора на медицинските технологии допринася и за повишаване на технологичното ниво на местната икономика.

Заводът на Tri-Wall в Тракия икономическа зона (Южен централен район)

Японската компания Tri-Wall реализира инвестиция от 60-70 млн. лв. за нов завод за велпапе и индустриални опаковки в Тракия икономическа зона край Пловдив. Проектът е част от стратегията на фирмата за разширяване на производството в Европа.

Инвестицията се свързва с растящото търсене на индустриални опаковки и развитието на логистиката. България е избрана заради стратегическото си местоположение и вече утвърдената индустриална среда.

Тракия икономическа зона отново се утвърждава като притегателен център за мащабни частни проекти. Анализаторите отбелязват, че подобни инвестиции имат дългосрочен ефект върху заетостта и регионалния растеж.

Новият завод на М+С Хидравлик в Казанлък (Югоизточен регион)

М+С Хидравлик обяви инвестиция от около 45 млн. лв. за изграждането на нов завод в Казанлък, насочен към разширяване на производствения капацитет и износа. Проектът е сред значимите индустриални вложения в Югоизточна България през 2025 г.

Инвестицията е представяна като логично продължение на растежа на компанията и отговор на международното търсене. Новият завод е планиран като високотехнологичен и енергоефективен.

За региона проектът има не само икономическо, но и демографско значение, тъй като създава условия за задържане на квалифицирани кадри. Казанлък затвърждава позицията си като индустриален център.

Логистичната база на BILLA България (национален обхват)

През 2025 г. BILLA България откри своята нова логистична база край село Загоре с инвестиция от около 60 млн. лв., която обслужва десетки магазини на веригата в Източна България и оптимизира доставките. Проектът е сред най-големите частни търговски вложения за годината и е ключов за развитието на мрежата на компанията в страната.

Новата база разполага със значителни складови площи, модерна система за обработка на стоки и десетки товарни рампи, като капацитетът й позволява обработка на милиони единици годишно. Част от енергийните нужди на обекта се покриват от собствена фотоволтаична инсталация, което се вписва в политиката на компанията за по-устойчиво управление на логистиката.

За BILLA инвестицията е част от по-широка стратегия за разширяване на пазарното присъствие чрез модернизация на инфраструктурата и повишаване на ефективността на доставките. Проектът се разглежда като дългосрочен актив с национално значение, който ще подкрепи бъдещия растеж на веригата в България.

