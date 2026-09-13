Пустеещ терен става златен. Нови заводи в наше село
Новата индустриална зона е част от справедливия преход
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Новата индустриална зона е част от справедливия преход
Кани турски и гръцки инвеститори
Aзoтнoтopoв зaвoд става индустриална зона
Капиталовложенията показват реалните икономически приоритети на бизнеса у нас
Разкриването й се наложи заради новите заводи в града
София. 8 нови завода ще заработят у нас до края на годината. Това стана ясно от думите на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пре...