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Строим 8 завода

Строим 8 завода

София. 8 нови завода ще заработят у нас до края на годината. Това стана ясно от думите на министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев пре...

13 март | 21:35
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