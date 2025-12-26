Асен Василев отиде в Кърджали, но се уплаши. И се заключи

Изборите приближават и "Промяната" използва всяка минута за политически акции. В Кърджали обаче не й се получи. Асен Василев отиде в сърцето на Родопите, но се уплаши и се заклучи.

„Уважаеми съграждани, заповядайте на среща и приятен разговор с рредседателя на Продължаваме Промяната Асен Василев, народните представители Николай Денков и Айлин Пехливанова…“. Така бе анонсирана визитата на бившия финансов министър в Кърджали, който обаче се оказа… под ключ.

Малката зала, приготвена за Василев, бе заключена, а граждани, изявили желание да присъстват, не бяха допуснати.

„Казаха ни, че е само за техни хора, ние сме изглеждали като провокатори и не ни позволиха да влезем. Това ли им е демокрацията?!“, споделиха за 24rodopi.com възмутени кърджалийци.

Барикадираният вътре Асен Василев пък достигна още по-далеч. Той обяви, че хората в Кърджали се страхували, а когато влизал с Денков в сградата „отвън имаше патрулка, а полицаите снимаха кой влиза“.

Интимната среща с „наши хора“ за Василев пък протича с негов монолог, прекъсват от бурни аплодисменти като мини конгрес на Политбюро.

Екипът на медията научи, че тази „стратегия“ за срещата е умувана повече от седмица след фиаското с посещението на Елисавета Белобрадова в Кърджали. Тогава граждани зададоха множество въпроси, а депутатката изпадна в тих ужас. Според източниците ни, за „срещата“ на Василев с кърджалийци е била замислена дори предварителна регистрация. В крайна сметка това не се е реализирало, а по-лесният ход е бил „Заключваме вратата, след като дойдат нашите“.

