Асен Василев крещи като обезумял, викат парламентарния лекар

Бесен скандал в бюджетна комисия направи лидерът на "Промяната" Асен Василев. Той полудя и пробва да саботира второто четене бюджетите на ДОО и НЗОК.

Първоначално опозицията опита да проточи редовното заседание на Народното събрание (НС), за да може заседанието на Комисията по бюджет и финанси да се проведе в късния следобед, когато ПП-ДБ организират протест. Целта на Асен Василев и компания бе да предизвикат ексцесии на площада.

За да не се стигне до напрежение, депутатите излязоха в почивка, в която да се проведе заседанието на бюджетната комисия.

След като председателят на комисията Делян Добрев даде старт на заседанието, Василев взе един от микрофоните и започна да крещи като обезумял. Лидерът на "Промяната" повтори десетки пъти "Няма да се случи тази комисия по този начин".

"Не сте си пил хапчетата или ви е малка дозата. Успокойте се", посъветва го Делян Добрев.

Василев обаче не спираше да крещи.

"Колеги, имаме два варианта. Лекарката на Народното събрание не може да помогне, ще каже, че е тежък случай.

Имаме два варианта. Единият вариант е да извикаме 112, а другият е да гласуваме квесторите да изведат Асен Василев от залата", заяви Добрев.

"Хапчетата пихте ли си?", попита го още веднъж Делян Добрев.

"Г-н Добрев, хайде още веднъж да ви осъдя за това изречение!", отговори му Асен Василев.

Скандалът ескалира още повече с крясъци между Ивайло Мирчев и Йордан Цонев. Стигна се и до намеса на квесторите и на служителите на НСО.

Асен Василев продължи да вика: "Няма да се случи тази комисия по този начин".

Красимир Манов от МЕЧ заплаши, че заради този хаос след малко ще се развилнеят всички народни представители. "Какъв е тоя цирк сега тука", попита той.

Въпреки това, че Асен Василев продължи да говори, Делян Добрев започна да подлага на гласуване закона. "Правите фарс, г-н Добрев", каза Сабрутев. "Кажете, много ни е страх да се срещнем с избирателите си", викаше Асен Василев.

Йордан Цонев го обвини, че ПП искат в залата да дойдат протестиращи, за да може да има още повече хаос.

Делян Добрев подложи на гласуване предложение за прекратяване на заседанието. Не се прие с 7 гласа "за" и 13 гласа "против".

Байрам Байрам от ДПС-НН се разкрещя на ПП-ДБ: "Вие ли ще говорите за мнозинство", след като Асен Василев посочи, че управляващите демонстрират, че "имат мнозинство".

"Няма как в почивката да гласувате бюджет за 100 млрд!", повтаряше от своя страна Сабрутев.

Цонев предложи депутатите да преминат към обсъждане на бюджетите на ДОО и НЗОК. "Направихме цирка и панаира. Обяснете ни какво виждате, че сме написали, ние ще обясним също", каза депутатът от ДПС-НН.

"Ако не бяхте искали почивки, нямаше да се стигне дотук", каза Йордан Цонев. "Действайте срещу демократичните правила", подчерта той.

Ивайло Мирчев (ДБ) и Венко Сабрутев попитаха защо в залата са дошли "момчета на НСО".

"Всеки може да дойде в залата и да слуша, включително и НСО. (...) Сами са дошли", отговори Делян Добрев.

Мирчев призова тримата от НСО "да кажат кой ги е призовал да дойдат в залата". Добрев му отговори, че НСО, които отговарят за реда, имат право да дойдат в залата. "Г-н Мирчев, за съжаление и вие се включихте в този цирк. Не отива на вашата партия", заяви Делян Добрев.

Делян Добрев поиска НСО да напуснат залата. Атанас Атанасов (БСП) каза, че като "се държат като невменяеми" как да не бъдат НСО в залата. "Сега разбра ли народът защо им викат психодесни", каза Цонев.

Мартин Димитров поиска от Добрев да обяви почивка и да свика заседанието в предварително обявения час 14.15. Той отказа. Последваха още скандални пререкания.

Разправията продължи до 13.55, когато всички се измориха и заседанието на бюджетната комисия започна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com