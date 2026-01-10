В райско село Пирин среща Родопите

Училището обучава деца и от Гостун, Филипово, Осеново

Сгушено в Югозападна България, в община Банско, област Благоевград, село Места се разполага в живописен планински район на около 660 метра надморска височина. Още от пръв поглед то впечатлява с хармоничното си вписване в природния пейзаж и с усещането за простор, тишина и близост до планината.

Разположено на десния бряг на река Места – една от най-значимите реки в региона, селото се намира на мястото, където нейното течение естествено разделя величествения Пирин от меките, зелени склонове на Родопите. Това уникално географско положение придава на Места особен чар и я превръща в привлекателна отправна точка за всички, които търсят красотата на планината, чистия въздух и истинското спокойствие.

История с дълбоки корени

Макар официално село Места да носи сегашното си име от 1965 година, историята на района започва много по-рано. Територията е била населявана още в античната епоха, за което свидетелстват многобройни находки, откривани през годините при обработка на земеделските земи и при строителни дейности. Сред тях са кирпични отломки, глинени делви, както и разкрити гробове и костни останки в района на днешната здравна служба. Всичко това говори за съществуването на древно селище, възползвало се от стратегическото разположение край реката и близките планински проходи.

До 60-те години на ХХ век местността е била известна като Обидимски ханове – важно място за отдих и подслон на пътешественици и търговци, преминаващи през тази част от планината. Именно тези пътища поставят основите на по-късното оформяне на днешното село.

Духовни средища и забележителности

Най-голямата забележителност на Места е църквата „Свети Георги“ – духовно средище и символ на съвременното развитие на селото. Строителството на храма започва през 1996 година и продължава повече от десетилетие, като е завършено през 2008 година. Със своята архитектура и местоположение църквата не е само място за богослужение, но и притегателен център за празници, събори и важни събития от живота на местната общност.

В близост до селото се намира и манастирът „Свети Пантелеймон“, който допълва духовната карта на района. Манастирът е място за поклонение и уединение, както и предпочитана спирка за туристи и гости, търсещи досег с религиозното и културното наследство на Пиринския край.

Образование и обществен живот

Съществена роля в развитието на Места през втората половина на ХХ век има образованието. През 1957 година е построено сегашното действащо училище „Св. св. Кирил и Методий“, като голяма заслуга за това има тогавашният кмет на селото Борис Петков. Училището бързо се утвърждава като образователен център за района, в който се обучават деца не само от Места, но и от селата Гостун, Филипово и Осеново.

И днес училището функционира като основно, със статут на средищно и защитено. В него се обучават деца от всички населени места в района, което го превръща в ключов фактор за запазване на младото население и жизнеността на селото.

Благоустрояване и съвременна инфраструктура

Значителен напредък в благоустрояването на Места е постигнат през периода 1974–1978 година. Тогава се поставя началото на цялостното обновяване на селото с изграждането и асфалтирането на главния път Добринище – Гоце Делчев – важна транспортна връзка за региона. Паралелно с това е реконструирано и уличното осветление.

След 1979 година продължава асфалтирането на вътрешните улици, извършва се канализиране и се изгражда довеждащ водопровод. През 2014 година е реализиран нов проект за реконструкция на тротоарите и уличното осветление. Днес селото разполага с нова водопроводна и канализационна мрежа, действаща поща, обслужваща и съседните населени места, както и с добре уредена обществена инфраструктура.

Местен бит, поминък и култура

Основен източник на поминък за жителите на Места е действащото горско стопанство, което осигурява заетост и поддържа традиционната връзка между хората и гората. Наред с това местните жители продължават да обработват малки земеделски стопанства и да отглеждат животни, съхранявайки традиционния планински бит.

Читалището и училището са сърцето на културния живот в селото. Там се организират фолклорни празници, концерти и изяви на самодейни състави, които представят местните обичаи, носии и народни песни. Особено впечатляващи са празниците, свързани с годишния цикъл – традиционното посрещане на Бъдни вечер и Празникът на реката, които потапят посетителите в автентичната атмосфера на Пиринския край.

Екопътеки и природни забележителности

Районът около село Места предлага отлични възможности за разходки и активен туризъм. Селото е удобна отправна точка за пешеходни маршрути в долината на река Места и към по-високите части на Пирин планина.

Сред най-интересните природни забележителности в близост е Момина клисура – живописен пролом, свързан с легендата за смела девойка, защитавала крепостта Момина кула. Друг впечатляващ обект е Пиростията – уникална природна формация с мегалитни структури и мистична атмосфера, която привлича любители на природата, историята и древните култови места.

