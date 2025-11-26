Нова наглост от "Промяната". Стъпва на гърба на бизнеса

Цял ден протести срещу бюджета ще има днес пред парламента. Нов пърформанс прави "Продължаваме Промяната". Хората на Асен Василев вадят на Ларгото екран, за да излъчват на живо заседанието на бюджетната комисия, която днес гледа на второ четене разчетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.

ПП обявиха, че след това от 18 часа правят голям протест. За този час обаче пред парламента е насрочен митингът на работодателите. АИКБ призова компаниите да излязат на жълтите павета. Отправи призив към фирми, предприемачи, самонаети и работещи да излязат на масов протест срещу проектобюджета за 2026 г.

Демонстрацията е насрочена за 26 ноември в 18 ч. на площад „Независимост“ в София, като организацията предупреждава, че предлаганият финансов план носи „огромни икономически рискове“ както за следващата година, така и за дълъг период напред.

Ние протестираме основно срещу бюджетите на Асен Василев, той пусна духа от бутилката, заяви в студиото на бТВ Васил Велев от АИКБ.

Така на практика, хората на Василев, ще се крият зад бизнеса, който му е бесен за финансовите бели, за да не стане ясно колко малко хора следват "Промяната". Наглостта на Василев стигна дотам, че днес в студиото на Нова тв обяви, че голяма част от работодателите и бизнесът у нас излизали на площада, за да подкрепят протеста на "Промяната".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com