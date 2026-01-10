Ще стигнем ли Люксембург? Прогнозата на Николай Василев

Доходите в България ще продължат да се покачват, но страната ни няма да достигне икономическите нива на Люксембург - поне не и в обозримо бъдеще. Това мнение изрази бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев в интервю пред bTV.

По думите му разликата в стандарта на живот между България и най-развитите държави от Европейския съюз остава съществена, но процесът на сближаване е реален и видим. Василев посочи, че спрямо периода преди 20 години днешните доходи са значително по-високи и ако тази тенденция се запази, българските граждани ще усещат осезаемо подобрение в покупателната си способност.

„Не можем да станем Люксембург, но разликата се топи. Наваксваме бавно, но сигурно“, каза икономистът и уточни, че догонването не се дължи единствено на вътрешни фактори. Важна роля имат инвестициите, европейските фондове и технологичният напредък, който позволява на по-бедните държави по-бързо да скъсяват дистанцията с развитите икономики.

Василев подчерта, че икономическата среда в България трябва да продължи да се подобрява, ако искаме да запазим темпа на растеж. Той изрази притеснения относно възможно увеличаване на държавната намеса и бюрокрацията, които могат да отблъснат чуждестранните инвеститори.

Изказването му идва на фона на последните данни от Евростат, според които българската икономика бележи умерен, но стабилен растеж през последната година. Средната работна заплата се е повишила с близо 15% спрямо предходната година, но все още остава в долната третина на класацията за ЕС.

