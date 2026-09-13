Николай Василев ядоса народа с думите за скъпотията
Финансовият коментар на бившия вицепрезимер
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Финансовият коментар на бившия вицепрезимер
Финансистът призова да не се преувеличават проблемите с поскъпването и определи повишаването на цените като нормално пазарно поведение
Само извънземни могат да оправдаят замразяване на цените
По негови думи може да се стигне до санкции заради свръхдефицита, но това няма да се случи веднага
Кои са силните фигури и каква е съдбата на скъпотията
Те са за хора, които имат време да ходят по институции и да попълват документи за 20 евро, обяви икономистът
Бившият вицепремиер атакува служебното правителство - „планината роди мишка“ и няма реални реформи
Според него истинският риск не е инфлацията, а безконтролният бюджет
Доходите в България ще продължат да се покачват, каза бившият царски министър
Еврозоната ще ни направи по-богати, каза бившият икономически министър Николай Василев
Николай Василев беше категоричен, че еврозоната няма общо с бюджетните рискове
Бившият вицепремиер признава, че новият вариант е „по-малко маймунски”, но реалният дефицит отново може да е двойно по-висок
Бившият министър на икономиката настоява за връщане към излишъци и подкрепя бизнеса срещу нови данъци
Най-лошият план след ерата „Виденов“, огромни разходи, скрит дефицит и удар по бизнеса
Данък дивидент е голяма глупост
По думите му дефицитът отива на 15 милиарда или повече
Василев не изключва възможността да се издъним и ще отидем на 5% дефицит
По думите му няма нито една държава, която да е влязла в еврозоната, и да не е забогатяла
Първите шест месеца обмяната на валута ще е напълно безплатна
Разочароващ бюджет, коментира икономистът