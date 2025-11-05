Н. Василев: Бюджетът е лош, но ни чака нещо още по-страшно

Бюджет 2026 е по-лош от маймунски – ултра ляв и популистки провал с разходи над 47 процента от БВП, каквито никога не е имало в българския преход. Това заяви в интервю за Dnes.bg икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев. Експертът обаче предупреди, че в бъдеще ни чака по-страшното- вдигане на данъци.

"Нарекох бюджета маймунски преди да го видим и това, което виждаме сега е по-зле от най-лошите ми очаквания. Разходите по първоначални сметки са над 47 процента от БВП, което не е било никога в българския преход," заяви Василев. За справка, според него, дори лявото правителство на Станишев, в което той е участвал, завърши с 36 процента от БВП.

Никога пенсиите не са били над 11 процента от БВП, посочи икономистът. При правителството на Станишев, което много вдигаше пенсиите, те са били 8 процента от БВП. След това първото правителство на Борисов ги замрази на същото ниво, а в момента са на 11 процента.

"Следващият сега, който дойде след Борисов ще му се наложи да каже: Той ги вдига, пък на мен се налага да ги намалявам," предупреди Василев.

Данък дивидент е глупост

По отношение на вдигането на данък дивидент от 5 на 10 процента, Василев беше категоричен: "От 25 години това нещо не е обсъждано. Не знам защо се прави. Голяма глупост, чувам, че щяло да бори сивата икономика с вдигането на данък дивидент. Никаква аргументация и логика няма в това, което се прави. Нито ще се съберат много пари. Дори може да се съберат и по-малко, защото много фирми ще кажат тогава няма да плащаме дивидент, ще правим нещо друго."

Василев смята, че бюджетът можеше да бъде на излишък. Той предлага големи съкращения в държавната администрация, оптимизация в целия публичен сектор и концесии на инфраструктурата. Според него, вместо държавата да харчи милиарди, които потъват от неефективност и злоупотреби, частният сектор много по-добре може да инвестира и построи всички магистрали, ВиК системи и друга инфраструктура.

"Огромните субсидии за ток трябваше да приключат много отдавна, няма пандемия, държавата няма защо да плаща на частния сектор сметките за ток," каза още Василев.

Предупреждение за следващите години

За следващата година Василев запази думата "свинщина" и предупреди, че ако не се направят промени сега безболезнено, следващият път ще трябва да се направи "хирургическа операция", която ще бъде много по-болезнена.

По отношение на евентуалната национализация на "Лукойл", икономистът беше категоричен: "Най-лошият вариант от всичките е да се национализира и държавата да стане собственик. Това категорично не трябва да се допуска." Той препоръча търсенето на легитимен западен инвеститор – световна петролна компания или друга бизнес група.

