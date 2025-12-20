НАП въвежда нов инструмент в помощ на бизнеса

Националната агенция за приходите (НАП) стартира нова електронна услуга – „Подаване на ТЕСТОВ стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T)“. Тя е предназначена за предприятия, задължени да подават счетоводни данни по новия унифициран стандарт, както и за разработчици на софтуер.

Чрез услугата потребителите могат да подадат тестови файлове, генерирани от софтуерните им решения, и да проверят валидността на подадената информация. Това позволява на предприятията и разработчиците да се уверят, че техните системи отговарят на изискванията на стандарта.

Услугата е налична в категория „SAF-T“ в Портала за електронни услуги на НАП и изисква квалифициран електронен подпис (КЕП). Достъп до е-услугата имат данъчно задължени лица – еднолични търговци и юридически лица, както и упълномощени от тях лица, според общите правила за подаване на данни и документи чрез портала.

Освен това НАП напомня на работодателите за срока за данъчните облекчения за деца, които могат да бъдат използвани чрез работодателя, съобщи БЛИЦ

