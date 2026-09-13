ЕК с историческо решение за новите коли
Комисията планира напълно нов подход за борба с превишената скорост по пътищата
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Комисията планира напълно нов подход за борба с превишената скорост по пътищата
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