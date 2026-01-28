HDR10, HDR10+ или Dolby Vision? Какво да изберете при покупка на телевизор

При покупката на нов телевизор през 2026 г. HDR стандартът вече е толкова важен, колкото размерът на екрана и типът на панела. HDR10, HDR10+ и Dolby Vision не са просто надписи на кутията, а технологии, които определят как ще изглеждат цветовете, контрастът и детайлите. Макар имената им да звучат сходно, разликите между тях са съществени и напълно видими в реални условия.

Какво представлява HDR и защо метаданните са ключови

HDR (High Dynamic Range) подобрява начина, по който телевизорът показва светли и тъмни сцени, като увеличава контраста и цветовия диапазон. Основната технологична разлика между HDR форматите е начинът, по който се използват метаданните - информацията, която указва как изображението да бъде обработено.

HDR10 работи със статични метаданни, което означава, че едни и същи настройки важат за целия филм или епизод. HDR10+ и Dolby Vision използват динамични метаданни и позволяват корекции сцена по сцена, а понякога и кадър по кадър, сочи анализ на ZDNET.

HDR10 - масовият стандарт с ограничения

HDR10 е най-разпространеният HDR формат и се поддържа от почти всички съвременни телевизори. Той остава базовият стандарт за HDR съдържание, но качеството му зависи силно от възможностите на конкретния панел.

При ярки или много тъмни сцени телевизорите със само HDR10 често губят детайли, тъй като не могат да адаптират изображението в реално време. Картината може да изглежда по-плоска или с по-слаб контраст, особено при по-достъпни модели.

Телевизорите с изключително HDR10 се срещат основно в бюджетния сегмент, като TCL T7 или Sony Bravia 2. Дори модели от висок клас като LG OLED evo C4 официално поддържат HDR10, но разчитат и на по-усъвършенствани формати.

HDR10+ - динамична картина без лицензни такси

HDR10+ е разработен като надграждане на HDR10 и въвежда динамични метаданни. Това позволява по-добро запазване на детайлите както в светлите части на изображението, така и в сенките.

Форматът остава ограничен до 10-битова дълбочина на цвета, което означава по-малко възможности за персонализиране спрямо Dolby Vision. Въпреки това HDR10+ предлага по-балансирана и по-предсказуема картина.

HDR10+ се използва широко от Samsung и е наличен в повечето големи стрийминг платформи.

Dolby Vision - най-напредналият HDR формат

Dolby Vision се счита за най-технологично развития HDR стандарт. Той използва динамични метаданни и поддържа до 12-битова дълбочина на цветовете, както и по-високи нива на яркост.

Това дава значително по-голям контрол на създателите на съдържание и позволява по-точна и детайлна картина, особено при OLED и Mini-LED телевизори. Форматът се поддържа от LG, Sony и повечето стрийминг платформи, но не и от Samsung.

В реални условия разликите между Dolby Vision и HDR10+ се забелязват най-вече при флагманските модели.

Кой HDR формат е най-добрият избор през 2026 г.

HDR10 присъства почти навсякъде, но за най-добро качество динамичните HDR формати са за предпочитане. Експертите препоръчват телевизори, които поддържат както HDR10+, така и Dolby Vision.

Тази комбинация осигурява максимална съвместимост със съдържанието и най-доброто HDR изживяване независимо от източника.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com