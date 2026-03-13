Стана ясно колко ще струва агнешкото за Великден у нас

Цена на агнешкото между 14 и 16 евро за килограм очаква председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев. В ефира на БНТ той посочи, че във фермите живото тегло на животните ще се изкупува между 5 и 7 евро за килограм.

По думите му сериозен удар върху сектора е нанесла евтаназията на около 25 000 животни през миналата година. Според Караколев това ще се отрази както на предлагането на българско месо, така и на възможността много семейства да сложат агнешко на празничната трапеза.

„Тези 25 000 животни няма да бъдат компенсирани от българско производство, а от внос. Това според мен е резултат от погрешни действия на държавата. По-точно казано, много хора може да не сложат българско агнешко на масата си - може да има вносно, но само ако имат средствата да си го позволят“, заяви Симеон Караколев.

Той предупреди, че на пазара вероятно ще се появи дълбоко замразено месо, внесено от Нова Зеландия, което след това се размразява. Освен оттам, по думите му, се очакват доставки и от Северна Македония и Румъния.

Според Караколев един от основните проблеми в сектора остава прекомерната регулация и големият брой организации, които претендират да представляват фермерите.

„В много държави има закон, който определя ясно кой може да участва в изработването на националните политики. Например, за да седнеш на масата за преговори, трябва да представляваш поне 25% от фермерите в съответния сектор. Само тогава можеш реално да участваш в обсъждането на политиките“, посочи председателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

