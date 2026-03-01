OLED телевизорът ще изкара по-дълго, ако промените тези настройки

OLED телевизорите на водещи производители като LG и Samsung продължават да печелят фенове със своя контраст, перфектни черни тонове и впечатляващи цветове. Технологията позволява всеки пиксел да свети самостоятелно, което създава изключително дълбока картина. Именно това обаче е и слабата ѝ страна.

С времето OLED панелите са податливи на износване - познатото „прегаряне“ и постепенното влошаване на качеството на изображението остават основен риск при дългосрочна употреба. Според експерти, цитирани от BGR, правилните настройки могат осезаемо да удължат живота на екрана и да намалят риска от трайни дефекти.

Намалете яркостта - най-важната стъпка

Ярко бялото е най-голямото натоварване за OLED панела. Изображението се формира от множество микроскопични светлинни източници в различни цветове, а колкото по-интензивно светят те, толкова по-бързо се износват.

Експертите препоръчват яркостта да бъде настроена в диапазона 50-60 процента. Така се постига разумен баланс между впечатляваща картина и дълготрайност на панела. В реални домашни условия максималната яркост рядко е необходима, освен при много светли помещения.

Скрийнсейвърът - проста, но ефективна защита

Продължителното показване на статично изображение е класическият сценарий за „прегаряне“. Логата, менюта, паузирани кадри - всичко, което стои неподвижно твърде дълго, може да остави следа.

Активирането на автоматичен скрийнсейвър значително намалява този риск. Функцията се включва при липса на движение на екрана и предпазва пикселите от продължително еднотипно натоварване. Особено полезна е при стрийминг платформи или когато телевизорът остава на пауза за по-дълго време.

Регулиране на яркостта на логото - интелигентна защита

Телевизионните канали и видеоигрите почти винаги показват постоянни лога в ъглите на екрана. Тези статични елементи могат да доведат до локализирано износване на конкретни пиксели.

Производителите вече предлагат функция „Logo Luminance Adjustment“ - автоматично намаляване на яркостта в зоните с фиксирани изображения. В настройките може да се избере интензитет - нисък или висок. Това решение работи незабележимо за зрителя, но значително намалява риска от трайни следи.

Изместване на пикселите - микродвижение с голям ефект

OLED пикселите не обичат да стоят „заковани“ в едно и също състояние твърде дълго. Ако дадена зона показва ярък цвят продължително време, натоварването върху тези пиксели се увеличава.

Функцията „Изместване на пикселите“ премества изображението минимално по екрана. Движението е почти невидимо за човешкото око, но позволява натоварването да се разпредели по-равномерно. Това намалява вероятността от т.нар. ghosting и удължава експлоатационния живот на панела.

Pixel Refresh - когато вече има признаци на износване

Ако вече се появят тъмни петна или остатъчни изображения, функцията Pixel Refresh може да помогне.

„Опресняване на пиксели“ анализира състоянието на всеки отделен пиксел и коригира отклоненията в работата му. Много модели позволяват автоматично активиране на тази функция при изключване на телевизора, което е най-практичният вариант. Така процесът протича без да прекъсва гледането и без да изисква допълнителни действия от страна на потребителя.

При правилна настройка и разумна употреба OLED телевизорът може да запази качеството си години наред. Малките корекции в менюто често правят огромна разлика в дългосрочен план.

